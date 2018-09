Todavía busca la primera

La historia del Extremadura Unión Deportiva es la mar de curiosa, sobre todo de un tiempo a esta parte. Se trata de un club creado en 2007 que ha logrado devolver el fútbol profesional a una tierra que llevaba 15 años sin poder disfrutar de él. En mayo de 2017 llegó Juan Sabas al banquillo azulgrana con el objetivo de obrar un milagro y evitar el descenso a Tercera División. Lo logró y se quedó, pero fue destituido unos días antes de la primera jornada de Liga. Pasaron tres entrenadores por el banquillo del Extremadura sin éxito antes de que Sabas, quien fuera ayudante de Abel Resino en el Granada CF y con el que no terminó del todo bien, recibiera de nuevo la llamada para hacerse cargo de nuevo del equipo. El club estaba fuera de los puestos de ascenso y tras su aterrizaje logró la clasificación y el posterior ascenso.

A pesar de que, ahora sí, el técnico ha conseguido renovar, no ha dado aún con la tecla en este inicio de temporada y tras tres jornadas disputadas ocupa una de las cuatro posiciones que le condenarían al descenso si acabara hoy el campeonato. El Extremadura ha sufrido una profunda renovación de su plantilla con hasta quince caras nuevas, algo que le condiciona durante las primeras semanas de la Liga 1|2|3.

MAL INICIO

En su regreso a Segunda División consiguió sumar un punto en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, aunque en los dos últimos partidos ha cosechado sendas derrotas. El Deportivo se impuso por 0-1 en el Francisco de la Hera, mientras que perdió por 2-0 contra el Sporting de Gijón. Ahora busca estrenarse en casa y darle una alegría a su afición, pero para ello tendrá que intentar ganar al Granada CF, que llega invicto a la cita y que crece poco a poco sobre el terreno de juego.

RENOVACIÓN

Un equipo recién ascendido suele mantener el bloque que le ha llevado hasta el éxito, pero el Extremadura ha hecho todo lo contrario. Trece renovaciones y quince fichajes son unas cifras que pueden haber provocado la mala dinámica en el inicio de la temporada. El rival del Granada es un conjunto que todavía tiene que hacerse para que empiecen a llegar los resultados positivos.

TODAS LAS LÍNEAS

Álvaro Fernández y Casto han reforzado la portería; Balbi, Íñigo López, Kiki, Marcelo y Pomares la defensa; Álvaro Romero, Borja Granero, Diego Capel, Fausto Tienza y Olabe el centro del campo; y Billy Arce, Chuli, Enric Gallego y Renella la delantera. Quince incorporaciones que hasta el momento no han logrado los resultados esperados en el Francisco de la Hera.

ONCE TIPO

A pesar de que Casto y Fernández han llegado para reforzar la portería, el titular es Manu García. La defensa está compuesta por Álex Díez y Pomares en los laterales derecho e izquierdo, respectivamente, y Pardo y Marcelo en el eje. El ex rojiblanco Íñigo López aún no ha debutado. En el centro del campo Sabas forma una línea de cuatro formada por Álex Barrera, Borja Granero, Kike Márquez y Valverde. Diego Capel sólo ha jugado 27 minutos en lo que va de competición. Arriba las dos referencias son Enric Gallego y Renella.

SIN EQUILIBRIO

En lo que va de temporada el Extremadura ha marcado sólo un gol (obra de Álex Barrera) y ha recibido cuatro. A pesar de tener dos delanteros, el conjunto azulgrana no consigue llegar con claridad al área contraria, mientras que le hacen ocasiones con facilidad. El equipo de Juan Sabas destaca por no perder el orden nunca y salir al contragolpe. Además, es un conjunto peligroso en las jugadas a balón parado y no da nunca un balón por perdido.

SIstema

En el inicio de temporada Juan Sabas ha empleado un 1-4-4-2 a pesar de que durante la fase preparatoria también ha utilizado el 1-3-5-2. El técnico madrileño se ha decantado por el clásico 1-4-4-2 ya que le permite tener un estilo de juego mucho más equilibrado sobre el terreno de juego.