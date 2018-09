"Va a ser complicado"

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, compareció en la rueda de prensa previa al choque de mañana ante el Córdoba. El técnico está "con ganas de que llegue el partido" para resarcirse de la derrota ante el Deportivo el pasado lunes. "Queremos aprovechar la experiencia competitiva del otro día para mejorar como equipo", manifestó el gallego, que a pesar de no sacar puntos de Riazor considera que el encuentro "tuvo cosas positivas". El preparador prevé "un partido muy complicado", ya que los verdiblancos "vienen con una necesidad de puntos que los hace muy peligrosos".

El Córdoba llega a la séptima jornada como colista de la categoría y con sólo tres puntos en su casillero, pero Diego Martínez prefiere ignorar el actual estado del conjunto dirigido por José Ramón Sandoval. "Es cierto que tenemos más puntos, pero la clasificación a estas alturas es una anécdota", afirmó. Además aprovechó para recordar que su equipo es "uno más de la categoría al igual que el Córdoba" y que "cada semana el fútbol comienza de nuevo".

Respecto a la plantilla que tendrá enfrente, el técnico rojiblanco declaró: "Son jugadores con mucha experiencia que saben moverse en la necesidad de puntuar". El preparador aseguró que "en esta categoría no se puede conceder nada", pues bien lo sabe el equipo que el otro día hipotecó su buen inicio de la segunda mitad con el fatídico penalti cometido por Álex Martínez.

El Granada ha preparado el derbi de mañana con menos tiempo del habitual, pues volvió de Galicia el martes tras realizar una sesión de recuperación en las instalaciones del Deportivo. "Cuesta más recuperar. Hemos tenido que jugar mucho con las cargas de trabajo", dijo Diego Martínez, que ve a sus jugadores fuertes mentalmente para sobreponerse al cansancio. "Queremos volver a ser competitivos para conseguir la victoria", señaló; además, manifestó que su plantilla trabaja siempre "con intensidad y concentración".

El déficit de descanso podría empujar al entrenador rojiblanco a modificar piezas del once que ha alineado las dos últimas jornadas. Los jugadores que más minutos acumulan en las piernas podrían tener un respiro. Quini podría volver al lateral derecho tras no jugar en los dos últimos encuentros. Nico Aguirre, ya recuperado, y Alberto Martín son candidatos a ocupar un puesto en el doble pivote del mediocampo, ya que Montoro jugó en Riazor tras llegar 'tocado'. Fede San Emeterio también podría descansar, pues acumula tres choques consecutivos como titular.

"Antes de afrontar un partido siempre nos planteamos todas las posibilidades", manifestó Martínez, que hasta el pasado lunes no había repetido once, lo que demuestra que no le cuesta hacer modificaciones.

El gallego quiso hacer hincapié en que "se da demasiada importancia a los once futbolistas que salen de inicio". "Muchas veces los partidos se desequilibran por jugadores que salen del banquillo", afirmó el míster rojiblanco, que ya en el choque ante el Extremadura utilizó las sustituciones para cerrar el partido. Con José Antonio Martínez reforzó el entramado defensivo y Pozo aseguró los tres puntos anotando el 1-3 con un gran disparo.

"Puede ser que un jugador que dé buen rendimiento salga del equipo para que entre otro que convenga más para ese partido", afirmó Martínez, que aseguró que en el fútbol "una cosa es el rendimiento y otra distinta es el resultado".

Volver a Los Cármenes es un aliciente más para el técnico, que está encantado con la comunión que mantiene el equipo con la afición granadinista en el inicio de temporada. "Esperamos reencontrarnos con nuestra gente. Si este Granada ha tenido una fortaleza importante en este inicio de liga ha tenido ha sido gracias a la afición", aseguró. El duelo ante el Córdoba será el primer compromiso al que asistirán los nuevos abonados del club tras la prórroga de tres días concedida por la entidad.

Un viejo conocido del club y de la afición rojiblanca es José Ramón Sandoval. Granada guarda buen recuerdo del técnico madrileño, ya que fue el artífice de la milagrosa permanencia conseguida en el tramo final de la campaña 2014/15. Sandoval comenzó la temporada 2015/16 como preparador tras salvar al club, pero fue destituido antes de finalizar la Liga.

Diego Martínez conoce aquel pasó del entrenador cordobesista por el que es ahora su puesto. "El partido contra un equipo de Sandoval va a ser siempre difícil. Es un buen entrenador y conoce la casa bien", manifestó Martínez, que agregó: "Los jugadores del Córdoba saben muy bien lo que hay que hacer en cada momento del partido". El técnico rojiblanco espera ganarle la partida a Sandoval y dejar los tres puntos en Los Cármenes para enganchar aún más a la afición.

El Granada-Córdoba se disputará a las 18:00 horas. Se espera que durante el encuentro la temperatura ronde los 25 grados. En medio de la guerra entre la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol por los horarios de los partidos en horas de calor, Diego Martínez no quiso mojarse respecto al horario del encuentro. "La verdad es que ni me he parado a pensarlo. Esperemos que no haga mucho calor", concluyó.