Víctor Díaz: “Estamos convencidos de que nos irá bien”

Palabra de capitán. Víctor Díaz, uno de los pesos pesados del vestuario rojiblanco y portador del brazalete en el regreso a Primera, lanzó un mensaje de optimismo este miércoles en sala de prensa del Granada CF antes de que el equipo visite el domingo al Espanyol con un punto en el zurrón tras las dos primeras jornadas de Liga.

"Estamos tranquilos, si nos ponemos a pensar el del Sevilla es el primer partido que perdemos en cuatro meses y medio. Tenemos tranquilidad porque no es fácil jugar contra equipos con tanta calidad y grandes jugadores. Estamos convencidos de que las cosas van a ir bien, hemos tenido opciones de sacar algo positivo en los dos partidos", explicó ante los periodistas tras el entrenamiento del miércoles.

El lateral reconoció que "estamos cometiendo errores que nos están costando goles, pagando el peaje de los primeros partidos pero creo que nos irá bien. El equipo desde el primer partido tiene que ganarle tiempo al tiempo porque esta división te obliga a acoplarte rápido porque cualquiera te mete cinco", añadió.

Sobre el partido del domingo en el campo del Espanyol, reconoció que tratarán de hacer un encuentro "muy intenso" para aprovechar que el beneficio que que pueden tener al jugar al cuadro blanquiazul un encuentro clave de la Europa League el jueves en Ucrania, donde su juegan su presencia en la fase de grupos de la competición continental.

"Su principal objetivo es clasificarse para la fase de grupos y eso nos beneficia porque juegan un partido y pocas horas después compiten contra nosotros, pese a que todos los equipos tienen plantillas largas y preparadas", explicó Víctor Díaz este miércoles en rueda de prensa.

El lateral cree que al estar "a principio de temporada" los equipos "no tienen tanta acumulación de minutos" y que "la posible fatiga desaparece con la ilusión" aunque reconoció que tratarán de "poner un ritmo alto" para intentar tener "ese pequeño beneficio".

El capitán rojiblanco dejó claro que irán al campo del Espanyol "a ganar" y a "competir como hasta ahora" confiando en que "no haya errores como en otros partidos, que han costado goles".

El oponente

Sobre el rival, comentó que "viene de una temporada histórica para ellos" y que "se les han ido jugadores y han llegado otros", teniendo claro que "todos los equipos te van a poner en muchas dificultades" y que "lo importante es pensar en nosotros mismos".

Víctor Díaz incidió en que "mantener la base sólida del grupo es importante" y también se refirió a la posible llegada de refuerzos al equipo en los próximos días: "Nosotros no entramos ahí. Si llega algún compañero, bien; y si no llega, los que estamos aquí estamos capacitados para competir todos los partidos. Pero ahí no entramos, nosotros nos dedicamos a entrenar y a jugar".