El capitán del Granada CF pide perdón

Uno de los momentos más dolorosos vividos por el Granada CF en los últimos años fue la eliminación copera ante el Mancha Real. Nunca hasta entonces, pese a acumular ya más de nueve décadas de historia, había perdido el equipo rojiblanco un encuentro ante un conjunto que militaba cuatro categorías más abajo.

Cierto es que ese dura y bochornosa derrota llegó en mitad de una gran racha de resultados del equipo en LaLiga Santander, donde enlazó siete partidos consecutivos sin perder, también su mejor racha histórica en la máxima categoría, lo que no es impedimento para reconocer que el ridículo de Mancha Real fue de época.

Nadie pidió perdón al granadinismo tras ese partido. Ni los dirigentes, que no suelen hacer intervenciones ante los medios; ni ningún futbolista, ni tampoco el técnico Robert Moreno, al que se cuestionó en un par de comparecencias sobre si no veía conveniente disculparse púbicamente ante los aficionados, reconociendo que no lo creía necesario.

Tras las dos últimas derrotas ante el Getafe (4-2) y Osasuna (0-2), que han puesto fin de mala manera a la aludida racha de siete jornadas consecutivas sin caer, sí que ha llegado la petición de perdón de parte de la plantilla.

Lo hizo tras el choque del domingo el capitán del equipo, Víctor Díaz, una de las voces más autorizadas de ese vestuario por veteranía, jerarquía, experiencia y sabiduría.

Y no sonó a unas disculpas de cumplir el expediente para minimizar el enfado de los que pudieran estar más mosqueados, sino a un perdón sincero y real.

“No hay otra que trabajar para volver a las sensaciones que teníamos antes, hay que pedir perdón a la afición porque estamos muy lejos de lo que somos capaces de dar”, indicó el defensa rojiblanco en declaraciones a los medios del club.

Ese “muy lejos de lo que somos capaces de dar” evidencia a la perfección que los jugadores son conscientes de que el equipo no puede competir como lo hizo ante Getafe y Osasuna, donde desperdició en apenas tres días dos sensacionales oportunidades para dar un paso de gigante hacia la permanencia.

Declaraciones

Víctor Díaz reconoció que la plantilla está con “mal sabor de boca” tras dos encuentros en los que “las cosas no salieron bien” y no mostraron su “mejor versión”.

“Vamos a seguir trabajando, tenemos ánimo para seguir luchando y darle la vuelta a lo que ha pasado en estos dos últimos partidos. Hay que seguir trabajando fuerte siempre, ganes o pierdas, pero ahora lo haremos con más hincapié porque las cosas no están saliendo”, sentenció.

El perdón vino acompañado de un llamamiento a la calma, algo que también hizo en su rueda de prensa del domingo Robert Moreno cuando pidió “no matar a los jugadores” y recordó que son “los mismos” de las siete jornadas anteriores en que el equipo no ganaba.

“Hay que continuar adelante con tranquilidad porque si trabajamos bien saldrán las cosas”, finalizó Víctor Díaz.

Es palabra de capitán. Seguro que obtienen el perdón de la mayoría del granadinismo. Ahora les toca a ellos en las próximas jornadas, pese a que tendrán enfrente poderosos rivales como Real Madrid, Real Sociedad y Villarreal, que son capaces de devolver al equipo a la senda correcta, que lo de estas dos últimas jornadas sólo ha sido el borrón que todo buen escribano echa de vez en cuando.