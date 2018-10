Víctor: "Hicimos un partido perfecto"

Víctor Díaz fue uno de los protagonistas del valioso triunfo rojiblanco en Reus. Marcó el gol que abrió el camino de la victoria, en lo que supone su primer tanto de la temporada, y estuvo perfecto en casi todo. Tras el choque, atendió a los medios oficiales del club.

"Sabíamos que era un campo complicado como el del Extremadura. Los tres puntos eran muy importantes y el equipo ha hecho el partido perfecto", indicó el portador del brazalete rojiblanco al ser el segundo capitán y encontrarse en el banquillo el primero, Alberto Martín.

"Sabíamos que teníamos que sufrir mucho. Hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido y nos llevamos tres puntos muy valiosos", añadió el lateral rojiblanco.

Sobre su gol, se quitó mérito y dio importancia a que tuvo "algo de suerte": "He tenido suerte, no me salía nadie y he golpeado con la fortuna de marcar pero lo importante son los tres puntos en un campo que es muy difícil y estamos muy contentos".

Víctor Díaz destacó el hecho de que "el equipo nunca le ha perdido la cara al partido", ya que "sabíamos que de la nada ellos te podían hacer un gol, que es lo que ha pasado".

"Tiene mucho valor que el equipo se haya rehecho tras el empate, hemos tenido varias ocasiones y en la que ha tenido Antonio (Puertas) hemos conseguido un gol que es muy importante", sentenció.