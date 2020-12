Víctor Díaz, Ramon Azeez y Kenedy se ejercitan con normalidad

Víctor Díaz, Robert Kenedy y Ramon Azeez han vuelto a trabajar con el resto de sus compañeros después de haber estado varias semanas de baja por lesión.

Los tres jugadores rojiblancos participaron con normalidad en el entrenamiento previo al encuentro que el Granada disputará este jueves ante el PSV Eindhoven, encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga Europa (Nuevo Los Cármenes, 21:00 horas).

Víctor Díaz llevaba varias semanas de baja tras someterse a una artroscopia en una rodilla, mientras que Kenedy y Azeez arrastraban lesiones musculares. Los tres jugadores se ejercitaron este miércoles al mismo ritmo que sus compañeros en la sesión completada por el equipo en la Ciudad Deportiva del Granada, según las imágenes remitidas por el club a los medios.

La vuelta al trabajo de Víctor Díaz y Kenedy indica que los dos jugadores podrían estar disponibles para el choque ante el PSV Eindhoven, para el que en principio iban a ser baja, aunque la entidad no informó sobre si ya cuentan o no con el alta médica. Azeez, que se encuentra en la misma situación, no podrá jugar ante el conjunto holandés al no estar inscrito para la fase de grupos de la Liga Europa.

No entrenaron con el grupo los tres jugadores que continúan lesionados y que son bajas seguras para los siguientes partidos del Granada: el central colombiano Neyder Lozano, el centrocampista Ángel Montoro y el mediapunta Fede Vico.