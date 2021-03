Vídeo: Resumen y goles del Valencia-Granada

El Valencia, con goles de Wass y Álex Blanco, se impuso al Granada por 2-1, un marcador que pudo ser mucho más amplio ya que el equipo local aprovechó el cansancio de los andaluces tras su participación europea para firmar uno de sus mejores encuentros de la temporada.

El Granada, que no sabe lo que es ganar en Mestalla en toda su historia, no pudo plantar cara a un gran Valencia que se adelantó en el marcador a los 4 minutos de juego y que de no ser por la gran actuación del meta Rui Silva pudo dejar sentenciado el duelo en la primera mitad.

En la reanudación mejoró el Granada, pero el Valencia siguió llegando con peligro y en el ecuador del segundo acto Álex Blanco marcó el 2-0. El partido entró en un intercambio de golpes, en el que los valencianistas desaprovecharon claras ocasiones; mientras que el veterano Roberto Soldado recortó distancias en el minuto 90 y dio emoción al tiempo de prolongación.