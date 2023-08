Wilson Manafá: "El Granada fue el que mas apostó por mí, no fue difícil venir aquí"

El club rojiblanco ha presentado hoy a su nuevo lateral procedente del Oporto, el portugués Wilson Manafá. Es un carrilero derecho de recorrido, con polivalencia para jugar en las dos bandas. Acostumbrado a la exigencia en un club como el Porto que juega en Europa, y da con el perfil de lo que buscábamos, experiencia y polivalencia, Gracias por la decisión y bienvenido Wilson", eran las palabras del director deportivo, Nico Rodríguez, que inauguraba la presentación en Los Cármenes.

"Estoy muy contento, me han hablado muy bien de la ciudad y el proyecto, estoy aquí para ayudar al equipo y cumplir los objetivos". Sobre cuando surgió esta oportunidad, el lateral ha afirmado que "llevamos hablando mucho de la posibilidad de venir a Granada, fue el club que más apostó por mí y la liga es la mejor del mundo, no fue muy difícil de tomar la decisión de venir aquí y tengo muchas ganas de empezar", añadía el nuevo lateral rojiblanco"

Preguntado sobre si influyó algún compañero en la decisión, comentaba que "he hablado con Toni Martínez, que es de Murcia, y me ha dicho que iba a estar muy bien aquí, así como Domingos Duarte, muy amigo mío con el que jugué en Lisboa y me ha dado buenas impresiones de Granada y de la familiaridad del club".

Al respecto de sus primeras sensaciones y los días iniciales, Wilson ha dicho que "los jugadores y todos me han dado la bienvenida y estos primeros días están siendo muy buenos, cada día más integrado y haciéndome poco a poco. Sobre su estado físico, el jugador está entrenando en solitario pero piensa que "en los próximos días estaré con el grupo, este proceso es normal".

También ha sido preguntado sobre como se definiría a si mismo en términos de fútbol, a lo que respondía "me considero un jugador rápido y polivalente, puedo jugar en ambos lados y también como extremo, con intensidad en la banda siempre".