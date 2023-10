Se cumplen dos meses del fichaje de Manafá, con muchas incógnitas pero sin debutar con el Granada

La incógnita que envuelve el fichaje de Wilson Manafá por el Granada CF sigue sin resolverse. Mucho menos se sabe el motivo de por qué aún no ha debutado, ni en pretemporada ni ya con el curso arrancado, con la camiseta del equipo rojiblanco.

Ya su fichaje fue inesperado, puesto que saltó a los medios prácticamente el mismo día que se hizo oficial, pero que tras su recuperación total no haya jugado ni un minuto es, cuanto menos, sorprendente. El portugués, tras superar una seria lesión en la rodilla que lo llevó durante la temporada pasada a solo poder participar en varios encuentros con el equipo filial del Oporto, no se ha estrenado.

Cuando se le ha preguntado por el jugador, Paco López ha alegado a la falta de físico, algo normal tras dos temporadas donde no ha jugado mucho y tras una grave lesión, pero ya hemos entrado en octubre y no ha jugado aún.

También sonó que podía hacer su debut en el último encuentro contra el Almería, pero por problemas gástricos tampoco llegó a producirse y no entró en la convocatoria. De hecho, jugadores del filial han disputado minutos antes que él, y es único jugador de la primera plantilla que no ha saltado al césped en Liga.

Además, los laterales, especialmente en la banda derecha, son posiciones donde el Granada no tiene efectivos de sobra. De hecho, Ricard Sánchez ha jugado todos los partidos como titular, a excepción del debut en el Metropolitano y el partido ante la Real en Anoeta, donde el equipo encajó cinco goles.

El catalán no tiene recambio, y es uno de los fijos en el once de Paco López menos cuando el equipo sale con tres centrales y dos carrileros, donde si que ha ido al banquillo. Su compañero en el otro costado, Carlos Neva, ha partido desde el once inicial en todos los encuentros que el Granada ha disputado este año. Con Víctor Díaz disputando menos minutos, y haciéndolo como central, es la posición del campo con menos alternativas, tanto en banda izquierda como en la derecha.

En el fútbol de hoy en día, el lateral es una posición clave en el juego, donde es necesario fusionar la capacidad ofensiva con no olvidar que es una pieza de la defensa. Exige mucho a nivel físico, y esperemos que las lesiones respeten a los laterales del Granada, que son fichas clave en el tablero de Paco López.

Todo lo contrario ha pasado en el centro de la zaga, ya que hasta hace muy poco, la pareja a priori titular, Miguel Rubio y Raúl Torrente, no habían jugado juntos. Vallejo apenas ha jugado esta temporada por lesión, aunque ya se puede confirmar su vuelta, y Víctor Díaz es una de las bajas confirmadas para el encuentro ante el FC Barcelona.

Veremos si Wilson Manafá puede intentar revertir su situación y contar con minutos a lo largo de las próximas jornadas, o al menos se aporta claridad sobre si su ausencia en las convocatorias y en el césped, extraordinaria dadas las fechas, se debe a cuestiones técnicas, físicas, o ambas dos.