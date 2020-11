Yan Eteki, otra baja más en el Granada CF

El centrocampista rojblanco Yan Eteki ha elevado a siete el número de lesionados en el Granada CF al sufrir una tendinopatía en un tobillo que le impidió participar en el entrenamiento de este martes, en el que el equipo de Diego Martínez comenzó a preparar el partido de la Liga Europa del jueves ante el Omonia Nicosia chipriota.

Yan Eteki padece una tendinopatía en el tobillo izquierdo que le llevó este martes a recibir tratamiento de fisioterapia y trabajar en el gimnasio, y que le mantiene pendiente de evolución, según ha informado el Granada en su parte médico.

Cuadro de lesionados

Tampoco trabajaron con sus compañeros el medio Ángel Montoro, al que se le diagnosticó el lunes una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie derecho, ni los cuatro jugadores que llevan más tiempo al margen: Ramon Azeez, Robert Kenedy, Víctor Díaz y Neyder Lozano.

Completa el parte médico Quini, que aún no cuenta con el alta médica a pesar de que desde este pasado lunes trabaja ya al mismo ritmo que sus compañeros, según las imágenes mostradas por el club, al haberse recuperado de una lesión muscular que le ha impedido jugar en lo que va de esta temporada.

El lateral cordobés, no obstante, no podrá participar en el partido del jueves contra el Omonia Nicosia al no estar inscrito para la disputa de esta fase de grupos de la Liga Europa y tendrá que esperar para reaparecer, si el entrenador lo estima oportuno, al choque de LaLiga Santander que el Granada jugará el domingo en el campo del Celta.