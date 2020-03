Yangel Herrera, lesionado en el peor día para el Granada CF

Yangel Herrera cayó lesionado en el peor día. El jugador jugó a buen nivel e incluso pudo marcar, pero no pudo acabar el encuentro. El venezolano formó parte del once titular como no podía ser de otra manera. Su arranque de partido fue accidentado, pues realizó la primera falta sobre Muniaín nada más sonar el pitido inicial, lo que le valió una advertencia por parte del colegiado. El centrocampista protagonizó el segundo disparo del equipo con un disparo desde la frontal del área que se marchó por encima del larguero de Unai Simón.

Yangel volvió a demostrar su capacidad para multiplicarse en la medular y llegar a arriba. Rebasado el cuarto de hora de juego, realizó una buena recuperación y tiró un buen caño para iniciar una transición, lo que levantó a la grada de Los Cármenes. Su presencia en campo rival fue incluso mayor a lo que acostumbra. El 21 rojiblaco estuvo a punto de anotar el 1-0 en el último suspiro del primer tiempo con un remate de cabeza en un saque de esquina, pero su remate fue sacado por Iñaki Williams bajo palos.

Mostró su capacidad para multiplicarse en la medular y llegar a arriba

El medio celebró con todos sus compañeros el tanto de Carlos Fernández y se dispuso a seguir corriendo sin descanso. El jugador cedido por el Manchester City continuó recuperando balones, pero en una acción con Muniaín algo notó el futbolista, que rápidamente avisó al banquillo de que algo no iba bien.

La reacción de Diego Martínez fue pedir a su pupilo que se tirase al césped de Los Cármenes mientras preparaba con presteza la entrada de Yan Eteki. Afortunadamente, el momento coincidió con la primera sustitución en el Athletic. Yangel Herrera se retiró visiblemente fastidiado por caer en un día tan señalado, pero con todo el estadio coreando su apellido.