"Hay que aceptar nuestra realidad"

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, se mostró moderadamente satisfecho tras el encuentro disputado ayer por el Granada ante el Málaga y que se saldó con el triunfo de los costasoleños en la tanda de penaltis tras finalizar los 90 minutos con empate a cero goles.

Según el técnico gallego, "en líneas generales hemos tenido buenas acciones", y destacó del juego de los rojiblancos que "tuvimos paciencia y alegría con el balón". Diego Martínez, hizo hincapié en que su equipo mereció el gol en el choque ante los malagueños, pero que "nos ha faltado acierto" de cara a la portería defendida por el malaguista Munir.

Tras el breve análisis del encuentro, el entrenador rojiblanco se centró en el futuro y en las opciones que tiene el club para reforzar la plantilla. Al respecto, fue contundente al manifestar que "tenemos que aceptar nuestra realidad, ya que el margen económico que tenemos es escaso y nos da un margen de maniobra que es el que es". También añadió que "somos un equipo joven y queremos seguir creciendo a lo largo de la competición".

Diego Martínez también hizo referencia a las necesidades que tiene el equipo. "Tras las bajas que hemos tenido en el puesto, tenemos que incorporar un central", y añadió que el Granada requiere además la incorporación de al menos un par centrocampistas. En este sentido, manifestó que "buscamos jugadores polivalentes y versátiles".

No obstante, el preparador granadinista recordó que para incorporar jugadores es necesario que salgan otros, como ocurrió ayer con Joselu, que ha recalado en el Oviedo. De la salida del ya ex delantero rojiblanco, declaró que "es una pena, peso el fútbol es así".

El técnico también se refirió a dos jugadores del filial que ayer jugaron con el primer equipo: el central Pablo Vázquez y el centrocampista José Antonio. "Puede que esté metiendo la pata, pero voy a decir que ambos van a formar parte de la primera plantilla del Granada".

A pesar de todo, de cara a los posibles futuros movimientos que realice el club antes del cierre de mercado, Diego Martínez aseguró que "en el fútbol he visto de todo y hasta el 1 de septiembre está todo abierto". No obstante, el técnico reconoció que no se sabe aún si va a haber más novedades antes del inicio de la competición, el próximo 18 de este mes de agosto. En este sentido, se mostró crítico por el hecho de que el cierre de mercado sea después de que comience la competición liguera, aunque añadió que "nos tenemos que adaptar a la normativa que hay".