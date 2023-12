"¿Y si se hubiera actuado antes?"

Corría el minuto 18 del encuentro que el pasado domingo disputaban el Granada y el Athletic Club cuando el colegiado del encuentro, el madrileño Ortiz Arias, paró el partido poco cuando recibió el aviso de su segundo asistente, que a su vez había sido alertado por el guardameta visitante Unai Simón, de que algo grave pasaba en la grada, concretamente en la grada de preferente. El seguidor rojiblanco Antonio Trujillo había sufrido un infarto y comenzó una lucha por intentar salvarle la vida. Fueron muchos minutos de angustia los que se vivieron en el Nuevo Los Cármenes, tanto en las gradas como en el césped.

Entre los miles de seguidores que el pasado domingo estaban en las gradas del Nuevo Los Cármenes para animar a su equipo estuvo Eloy, abonado en la grada de preferente y que fue un testigo anónimo más de los que vivieron los trágicos momentos. Cuenta este seguidor granadinista poco después del gol del Athletic (minuto 6) comenzaron los murmullos no muy lejos de donde él estaba. "Al principio parecía que la gente se estaba quejando al asistente, cada vez con más fuerza, pero no giraba la cabeza, seguro que pensando que le estaban increpando, algo lógico. Así, con la gente pidiendo asistencia médica creo que pasaron entre siete y ocho minutos", recuerda este aficionado, que a sabiendas de que no tiene sentido ni es justo hablar a toro pasado, se pregunta: "Qué hubiera pasado si se hubiera actuado antes?".

Eloy recuerda perfectamente el momento en el que intervino Unai: "En un momento en el que el balón estaba lejos de su portería se pegó una corrida para avisar al asistente, que a su vez llamó al colegiado, quien al principio dudó un poco pero cuando vio que algo ocurría en la grada decidió parar el partido". En esos momentos, Antonio Trujillo era atendido por un sanitario. También rememora este aficionado como "salieron rápidamente los médicos, creo que de los dos equipos y varios auxiliares, uno de ellos con una bombona de oxígeno". Ahí fue cuando ya todo el mundo se percató de que algo grave estaba pasando en el estadio granadinista.

Entre lo que más tiene guardado en su memoria Eloy es el silencio que reinó en el recinto deportivo mientras se luchaba por salvar la vida de Antonio, sólo alterado por un murmullo de constante de fondo y los gritos de reconocimiento que en un momento la afición dedicó a Unai Simón. "La gente permanecía sentada intentando enterarse de lo que pasaba por la radio e internet. Todos estábamos expectantes. Cuando pusieron la sábana en el vomitorio para proteger la intimidad de lo que estaba ocurriendo, mi mujer y yo pensamos que las cosas no iban bien. Así pasaron los minutos, que parecían una eternidad", rememora el seguidor rojiblanco, que se enteró por los medios de comunicación que el partido se iba a suspender. Al respecto, añade que "muchos aficionados empezamos a abandonar las gradas antes de que se anunciara que se iba a suspender el encuentro, mientras que otros esperaron la confirmación; en esos momentos ya se intuía que la situación era muy grave y no tardamos en enterarnos del desenlace, fue cuando se hizo más patente el silencio en el ambiente".

Tras lo ocurrido, Eloy decidió no ir al estadio el pasado lunes para ver lo que quedaba de partido. Optó por la televisión, desde donde vio el homenaje que se le hizo a Antonio Trujillo. Lo que sí se le ha quedado grabado en la retina es la angustia vivida en el estadio en el que un aficionado rojiblanco perdió la vida viendo a su Granada.