Definido el mejor once de la historia del Granada CF

La Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada (AEPD) ha concluido el proceso para la elección del mejor once de la historia del Granada Club de Fútbol a lo largo de los noventa años desde la creación de la entidad. Ha sido un largo proceso que ha finalizado con el escrutinio de los votos emitidos a través de la página web de la Asociación.

La votación, abierta a toda la ciudadanía, ha estado muy igualada en todas las posiciones. Sólo en el puesto de entrenador se puede decir que ha existido una gran diferencia entre el finalmente elegido y el segundo clasificado.

El que ya denominamos como El once de nuestras vidas es el siguiente: Izcoa; De la Cruz, Aguirre Suárez, Fernández, Siqueira; Lasa, Castellanos, Yangel Herrera, Vicente; Porta y Soldado. Entrena Diego Martínez.

Desgranamos a continuación las diversas elecciones por posiciones y por porcentajes de votos recibidos:

PORTERO

Izcoa ha sido elegido como mejor portero de la historia del Granada. El guardameta vasco ha ganado claramente tanto en la votación popular como en la de los periodistas de la AEPD. Ha conseguido en el cómputo global un 31,6% de los votos. En segunda posición, Rui Silva ha obtenido un 18,9% y en tercera Ñito, con un 18,2%. La cuarta plaza ha sido para Roberto, que alcanzó el 16,8%; la quinta para Candi, con el 12,4% y la sexta para Otero, con el 2,1%.

LATERAL DERECHO

En la posición del lateral derecho De la Cruz ha ganado en la votación de los aficionados y ha quedado igualado con Millán en la de los periodistas deportivos. En total De la Cruz alcanzó el 37,8% de los votos, seguido por Millán con casi el 22,7. El francés Nyom se quedó en el 18,9%; Víctor Díaz, en el 8,4%; Vicente, en el 6,3% y Martos, en el 5,9%.

CENTRALES

Aguirre Suárez ha ganado en la votación popular de los centrales y Fernández lo ha hecho en la de los periodistas deportivos. El central argentino logró el 20,3% de los votos emitidos, mientras que el paraguayo alcanzó el 14,1%. La tercera posición es para Duarte, con un 12,5% y la cuarta, para Lina con un 11,1%. Con un 10,5% de los votos totales alcanzados finaliza Máinz, seguido por Germán, con un 9,1%; Barrachina, con un 6,2%; Mingorance, 5,2% y González hijo, con un 4,7%. Completan la selección de centrales Méndez, con un 3,1%, y Aguilera y Lesmes, con un 1,6%.

LATERAL IZQUIERDO

La votación para el mejor lateral izquierdo de la historia se ha decantado claramente por Siqueira, que se ha impuesto en las dos votaciones. El brasileño ha conseguido el 51,2% de los votos totales, seguido por Macanás (19,6%) y Falito (15,4%). González alcanzó el 6,7%; Lorenzo, un 5,3% y Forneris, un 1,8%.

EXTREMO DERECHO

En el puesto de extremo derecho no hubo dudas y se ha decantado por Lasa, que se impuso en las dos votaciones, la popular y la de los periodistas deportivos. El jugador vasco alcanzó el 41,3% de los votos totales. La lucha por la segunda plaza ha sido muy reñida y al final para Trompi, con un 21,6%. Tercero, Arsenio (21,2%); cuarto, José Luis (6,7%); quinto, Guerrero 4,9%; y sexto, Marín (4,3%).

CENTROCAMPISTAS

La votación para encontrar a los dos mejores centrocampistas en el once de la historia del Granada ha registrado una notable igualdad, con una lucha muy reñida entre los jugadores de los años 70 y los de esta última etapa en Granada. Tanto en la votación popular como en la de los periodistas, Castellanos y Yangel Herrera han ocupado las dos primeras posiciones. Castellanos ha alcanzado el 20,7% votos, siendo Yangel Herrera su pareja en el medio campo histórico del equipo con un 17,4%. No entraron en el once titular, pero se quedaron cerca, Montoro (12,6%), Mikel Rico (10,1%), Santos (7,3%) y Benítez y Jaén, con un 7,2%. A continuación se han clasificado Capi (6,8%), Gonalons (3,0%), Rafa Almagro (2,7%) y Lalo y Manolo Almagro, con un 2,5% cada uno.

EXTREMO IZQUIERDO

En la posición de extremo izquierdo, la votación se ha decantado en favor de Vicente. El talentoso canario ha alcanzado el 38,6% de los votos totales, ganando claramente en las dos votaciones parciales: la de aficionados y la de periodistas deportivos. El segundo puesto ha sido para Brahimi con un 23,2% y la tercera para Machís, con un 20,6%. Dani Benítez alcanzó el 12,3%, mientras que Liz obtuvo el 2,8% y Mas, el 2,5%.

DELANTEROS

En la votación en busca de los dos mejores delanteros centro ha arrasado Enrique Porta. El que fuera Pichichi ha ganado ampliamente las dos votaciones, sumando un 34,9% de los votos en el recuento total. La segunda plaza ha sido para Soldado, que ha alcanzado el 17,0%. La tercera plaza ha sido para Ighalo, con un 16,4%, y la cuarta para Barrios, con un 7,7%. Muy cerca quedó El Arabi (6,8%). A partir de ahí, Carlos Fernández obtuvo el 4,1%; César, el 3,5%; Rafa, el 2,3%; Eloy, el 2,1%; Carranza y Navarro, el 1,8% y Rochina, el 1,6%

ENTRENADOR

En el banquillo rojiblanco ni los periodistas deportivos ni los aficionados han tenido ninguna duda a la hora de elegir al mejor entrenador de la historia del Granada. Diego Martínez ha alcanzado el 76,3% de los votos emitidos, seguido muy de lejos por Joseíto (11,6%) y Peiró (5,6%). Completan la lista de entrenadores Kalmar (3,2%), Marcel Domingo (1,8%) y Paco Bru (1,5%).

Premio

La iniciativa de la votación para determinar el mejor once de la historia del Granada Club de Fútbol contaba además con el aliciente de entrar en un concurso en el que se optaba a ganar uno de los siguientes regalos: un cesta de la compra cedida por Covirán valorada en 250 euros; una camiseta oficial con la que el equipo ha competido en Primera División en la temporada 2020-21, cedida por el Granada CF y firmada por la plantilla; una camiseta de juego de la entidad rojiblanca en la Liga Europa, cedida por la AEPD Granada y firmada por la plantilla; y un balón oficial de la entidad rojiblanca cedido por el Granada CF y firmado por la plantilla.

La entrega de los regalos a los ganadores del concurso se realizará en el supermercado La Ilusión que Covirán tiene en la calle Recoletos de la capital este miércoles 21 de julio a las 10:30 horas.

La AEPD Granada está elaborando un libro en el que se recogerá el mejor once de la historia del Granada Club de Fútbol surgido a raíz de la idea origen de la votación, en el que además, entre otras muchas cosas, se podrán leer numerosos artículos elaborados por los miembros de la Asociación Española de Periodistas Deportivos y por los historiadores oficiales de la entidad rojiblanca.

El libro todavía no tiene fecha de publicación, pero la intención es que sea presentado tras el verano.