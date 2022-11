Aitor Karanka, técnico del Granada CF: "Nunca he temido por mi puesto"

El técnico del Granada, Aitor Karanka, ha comparecido ante los medios tras la derrota de su equipo en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. El conjunto rojiblanco ha estado con un jugador más en gran parte del encuentro y aún así no ha sido capaz de materializar sus ocasiones.

El preparador rojiblanco cree que ha sido un partido "decepcionante", pues los rojiblancos sido incapaces de "marcar un gol y de crear ocasiones. Partido para analizar en profundidad y ver qué ha podido pasar", lamentó.

Karanka esta vez sí ha sido autocrítico. "Prácticamente no hemos creado contra diez jugadores. El otro día contra el Levante lo dijimos, y tuvimos una al final, pero hoy contra el Oviedo hemos sido incapaces y teniendo diez jugadores en contra. Es para analizar", señaló.

Este resultado, tras una nueva derrota lejos de casa y sumando más de 700 minutos sin marcar, el puesto de Aitor Karanka queda en entredicho. "Nunca he temido por mi puesto en ningún sitio. Estoy haciendo el trabajo que se me encomendó desde que volví a Granada. El equipo ha vuelto a dar un paso atrás. Veníamos de hacer partidos buenos y estaba tranquilo por el nivel y la calidad del grupo, pero hoy es un partido en el que no puedes hablar mucho, ya que te puedes arrepentir, pero no es normal que no hayamos creado una ocasión teniendo diez jugadores en frente", esgrimió.

Muy poco lo intentaron los pupilos de Karanka con un hombre más, en superioridad. "Hablamos en el descanso sobre ese tema. He tenido la idea con los cambios de eso, excepto con Neva. Era imposible que aguantara los 90 minutos. Los cambios que he hecho en la segunda parte, han sido con gente titular, porque me daban miedo en las transiciones", analizó el preparador rojiblanco.

Ahora, en una semana sin competición liguera debido a los enfrentamientos de la Copa del Rey, para Karanka no queda más que estar "unidos". Una semana que se le va a hacer larga al técnico hasta el enfrentamiento del domingo en Yecla.

"No queda otra. El equipo ha dado buena imagen en otros campos, pero fuera no se ve lo que hemos trabajado", admitió preocupado Karanka. "Con un parón de liga de dos semanas solo queda analizar y vernos todos de cara a cara. Tenemos que ver lo que depara el futuro", concluyó su comparecencia el rojiblanco.