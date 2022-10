Aitor Karanka, entrenador del Granada CF: “Yo soy el primero que comete errores"

Aitor Karanka no cambia su discurso. El técnico rojiblanco, lejos de analizar técnica y tácticamente el juego de su equipo tras la derrota en Tenerife, cree que la clave de los malos resultados es que no cuenta con todo el plantel disponible para entrenar y jugar con la intensidad que le gustaría. El vitoriano declaró en la rueda de prensa previa al choque ante el Zaragoza de este viernes (21:00 horas) que en tierras canarias “no hubo rotaciones porque sí sino porque jugaron los que tenían que jugar”.

Una vez más, hizo alusión a todo el proceso desde pretemporada para justificar la escasa capacidad de su equipo para puntuar lejos de Los Cármenes. Karanka indicó que “empezamos la pretemporada incluso con hasta nueve canteranos y el equipo compitió en todos los partidos. Luego llegaron jugadores de calidad que, obviamente, subieron el nivel y cuando hemos trabajado juntos como ante el Villarreal vimos al mejor Granada CF”. De hecho, señaló que “el único futbolista que ha caído lesionado y que inició la fase de preparación desde el principio ha sido Soro, los demás llegaron más tarde y casi todos se han ido lesionando”.

Lo mejor posible

De ahí que tenga claro que “cuando tengo a todos los jugadores hay un once inicial muy potente y en el banquillo jugadores que pueden dar aportar mucho”. Se vio tras el duelo ante el Huesca, en el que no jugamos bien, pero después volvimos a estar todos y dimos un pase adelante en Ponferrada y ante el Sporting”. De hecho, aclaró que “si pensase más en mí que en el equipo, igual el domingo en Tenerife hubiese jugado con otro once y se hubieran lesionado cuatro o cinco futbolistas. Hay que pensar en que la liga es muy larga. Cuando falten jugadores, el objetivo es que los que estén disponibles estén lo mejor posible”.

"Cuando tengo a todos los jugadores hay un once inicial muy potente"

Cuestionado sobre las dos caras que ofrecen los rojiblancos cuando actúan en casa y a domicilio, afirmó no estar de acuerdo pues manifestó que “El Granada CF cambia cuando estamos todos y es entonces cuando juega como sabemos y con el ritmo que a mí me gusta. No es que en casa jugamos diferente”. Y sobre la posible escasez de fondo de armario visto los resultados, aclaró que “el problema es que no hemos hecho todos la pretemporada que como entrenador me hubiese gustado hacer, pero la forma de confeccionar la plantilla nos llevó a ello”. Eso sí, negó que tras la derrota en Tenerife hubiera jugadores señalados: “Los únicos jugadores que quedan señalados son los que no defienden el escudo bien, pueden cometer errores y yo soy el primero que los comete”, dijo.

"Sí somos tan buenos"

Lo que sí reconoció fueron los problemas para sobreponerse a un gol en contra. Un aspecto que justificó por “la frustración que le entra al equipo. Menos el día de Andorra, que empezamos perdiendo pero tuvimos muchas ocasiones, cuando hemos encajado goles hemos entrado en la frustración por querer hacer más cosas de lo que corresponde en ese momento”. Por tanto, fue tajante al afirmar que “tenemos que mejorar en ese aspecto, crear más ocasiones e intentar remontar los partidos”. Y es que tiene claro que “sí que somos tan buenos como ante el Villarreal B o Sporting pero los días en los que no nos salen las cosas tenemos que convertir esa frustración en confianza, y saber que cuando las cosas se hacen bien podemos dominar con en Ponferrada”.

Respecto a la disponibilidad de efectivos, avanzó que Ignasi Miquel podrá jugar ante el Zaragoza pero no así Sergio Ruiz y Perea. Sobre Jonathan Silva, Miguel Rubio y Petrovic aún no sabe si podrá contar con ellos. Todo lo contrario que Rochina, que lleva dos partidos sin jugar pese a que previamente hizo dos buenos encuentros. Al hilo, declaró que “ha sido por decisión técnica. Es un jugador de los importantes en la plantilla”.

El rival

Respecto al Real Zaragoza, destacó la figura de su entrenador, Juan Carlos Carcedo, del que dijo que está “en proceso de conocer un club grande como el Zaragoza. Es un equipo muy intenso, que juega con 1-4-2-3-1 que intenta jugar pero no tiene problemas en mandar balones en largo”. Por lo que auguró un partido “muy igualado que esperamos llevar al ritmo e intensidad que nosotros queremos”.

Regreso a Los Cármenes

El Granada CF volverá a Los Cármenes, donde espera que el ambiente sea “como el del Sporting y que empecemos bien y podamos tener ese ambiente”. A la afición le pidió que “esté con el equipo, que los jugadores no sientan presión y que la frustración si las cosas no van bien se pague conmigo para que ellos estén tranquilos y muestren lo buenos que son y la calidad que tienen”.

Por último, sobre Carlos Neva dijo que “ha parado un poco esta semana. Iba todo tan bien que es normal que tenga algo de cansancio muscular pero esperemos que entre en la última fase de su recuperación si problemas”.