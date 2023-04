El exportero del Recreativo Granada Alberto Lejárraga reconoce su homosexualidad

Si hay un ámbito en el mundo del deporte donde la homosexualidad poco menos que es un tema tabú pese a encontrarnos en el siglo XXI es en el fútbol. Pero siempre hay personas que dan un paso al frente y rechazan las posibles comentarios sobre su condición sexual. Uno de ellos es Alberto Lejárraja, guardameta que pasó por el Recreativo Granada y que llegó a estar convocado con el Granada CF hasta en cinco ocasiones en la temporada 2018-2019 y que tras el ascenso de su actual equipo, el Marbella FC, decidió hacer pública su relación con su novio granadino al que conoció mientras defendía los colores rojiblancos.

Lejárraja escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas! Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! Gracias”. Palabras que estuvieron acompañadas con un montaje fotográfico besando a su pareja y con sus padres tras subir a Segunda RFEF con su equipo, el cuadro marbellí que ha competido en el Grupo IX de Tercera RFEF.

Apoyo

Su valentía se ha hecho viral pues, desgraciadamente, no es algo normal que un deportista reconozca su condición sexual. El ruido que genera alrededor este tipo de noticias no ayuda a profesionales que tienen que soportar comentarios inadecuados y machistas en los distintos campos. Por eso, su decisión ha contado con numerosos apoyos de personas anónimas y gente del deporte.

Lo que debería ser normal, en el deporte, no lo es aunque cada vez menos. Pero siempre hay indeseables que aprovechan la ocasión para calificar actitudes, comportamientos y condiciones sexuales que no vienen al caso. Afortunadamente, gente como Alberto Lejárraga demuestra que es posible dar un paso más para mejorar una sociedad que debe evolucionar hacia la igualdad plena en todos los sentidos. El portero madrileño de 28 años hizo público uno de sus secretos más íntimos para los que no hayan compartido vestuario con él. Una valentía que no todos tienen.