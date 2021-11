Alberto Soro: "La clave del Granada CF es la unión del equipo dentro y fuera del campo"

Alberto Soro es de esos jugadores que trabaja en silencio, no da problemas y siempre está dispuesto a aportar. El maño, que cuajó al igual que sus compañero un gran encuentro ante el Levante, compareció ante los medios de comunicación y declaró sentirse “cómodo” en banda aunque reconoció que su posición ideal es “la media punta”.

El jugador nacido en Ejea de los Caballeros señaló que se adapta “lo mejor posible a cualquier posición” y que siempre trata de aportar “en banda o desde donde pueda”. No obstante, desde su llegada al Granada CF apenas ha jugado donde más le gusta pero eso a él no le importa porque tiene claro que “vine dispuesto a ayudar en lo que pueda y desde donde me toque. Trato de aprovechar las oportunidades porque esto es fútbol de primer nivel”. Eso sí, no dudó en manifestar que “este año me siento más cómodo, más integrado y estoy contento por ayudar a mi equipo”.

Unión

Respecto a su relación con el cuerpo técnico, apuntó que son “gente cercana y expertos en esto del fútbol” y certificó que los jugadores trabajan “seguros y convencidos” porque creen en lo que les transmiten los técnicos. Y lo argumentó apuntando que “a pesar de haber pasado malos momentos, el grupo siempre ha estado unido. Es lo que nos caracteriza, unión fuera y dentro del campo. Sabemos cuándo hacemos las cosas bien y cuando mal, y estamos preparados para mejorar siempre”, destacó.

Pero es consciente que que aún es joven y le queda “mucho por mejorar”. Eso sí, se mostró “encantado” desde el primer día que llegó con “la ciudad, el club y los aficionados”, a los que ensalzó.

"El sábado ante el Espanyol será clave anular su juego ofensivo"

Respecto al duelo del próximo sábado ante el Espanyol, consideró que la será “anular el juego ofensivo del cuadro blanquiazul y advirtió de que será “un partido muy complicado. El Espanyol es un equipo que tiene muy buenos jugadores, con mucha calidad y que se asocian bien. Trataremos de ser sólidos atrás y de intentar aprovechar las oportunidades que tengamos”, concluyó.