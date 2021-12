El Barcelona hace oficial un principio de acuerdo con el Granada CF por Álex Collado

El FC Barcelona ha hecho oficial, en su cuenta oficial de Twitter, un principio de acuerdo con el Granada CF para la cesión del extremo Álex Collado hasta final de temporada, algo que el club rojiblanco no ha hecho. De hecho, la entidad nazarí, que confirma que hay interés, no entiende que Barcelona dé la operación como cerrada sin tenerla firmada totalmente. El futbolista, por el que se interesó el conjunto rojiblanco en verano, todo hace indicar que recalará en el conjunto que dirige Robert Moreno hasta el 30 de junio.

Collado, que en principio llegaría la próxima semana, no podrá jugar hasta el mes de enero pero ya podría entrar en la dinámica de grupo. El extremo del filial barcelonista, que no contaba para Koeman, pudo fichar por el Brujas e incluso llegó a viajar el verano pasado a la ciudad belga pero finalmente se quedó sin ficha por un problema burocrático. De hecho, no ha disputado ni un partido ni siquiera con el Barça B y mucho menos con el primer equipo culé, donde esta temporada no podía tener ficha por la normativa existente, de ahí que Xavi Hernández, actual técnico barcelonista, no haya podido contar con él.

Extremo

El futbolista, de 22 años, puede actuar en ambas bandas. Se trata de un jugador zurdo, desequilibrante, con un buen uno contra uno, rápido y que busca una oportunidad para demostrar su calidad. Nacido en Sabadell, entró a formar parte del fútbol base el Barcelona en 2009, subiendo poco a poco los escalones hasta llegar al filial. Llegó incluso a debutar con el primer equipo en la campaña 2018-2019 de la mano de Ernesto Valverde en un partido de Liga ante el Celta de Vigo. También disputó en la 2019-2020 otro partido con Quique Setién.

Hasta el mes de enero no podría jugar con los rojiblancos

Con contrato hasta 2023 y miembro destacado de la generación culé que ganó la Youth League en 2018, busca en Granada consolidarse en Primera y demostrar que su zurda puede ayudar, y mucho, a lograr el objetivo de los rojiblancos que no es otro que la permanencia. Ahora sólo queda que el Granada CF lo haga oficial. Y es que habitualmente cuando dos clubes llegan a un acuerdo para el traspaso o cesión de un jugador lo suelen hacer a la vez, algo que no ha ocurrido en esta ocasión.