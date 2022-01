Álex Collado: “Me siento querido y vengo a demostrar todo mi potencial en el Granada CF”

Pese a llevar casi un mes en Granada y haber debutado ya con el conjunto de Robert Moreno, Álex Collado fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Granada CF. El extremo catalán, formado en el FC Barcelona club del que procede, acaparó los focos el día de la vuelta al trabajo tras el choque ante el club en el que se crió como futbolista.

Collado, que se definió como un “extremo o interior derecho” con tendencia a buscar la zurda que es su pierna dominante, se mostró “muy contento” por haber ya debutado con la elástica rojiblanca tras un periodo de tiempo en el que no ha podido jugar por un problema burocrático con su anterior equipo. El joven jugador de 22 años no contaba para Koeman, anterior técnico del Barça. Pudo fichar por el Brujas e incluso llegó a viajar el verano pasado a la ciudad belga pero finalmente se quedó sin ficha por un problema federativo. De hecho, aterrizó en Los Cármenes sin haber disputado ni un partido ni siquiera con el Barça B y mucho menos con el primer equipo culé, donde esta temporada no podía tener licencia por la normativa existente, de ahí que Xavi Hernández, actual técnico barcelonista, no haya podido contar con él y desde la entidad culé se decidiera cederlo hasta final de temporada.

Interés

Collado reconoció que ya en verano “hubo interés”. Incluso llegó a hablar con Pep Boada, director deportivo rojiblanco, y el propio entrenador pero finalmente “no se dio la oportunidad de fichar”. Tres meses después, ya está plenamente integrado en la dinámica de su nuevo equipo lo que le hace estar “muy feliz por la confianza que tanto Pep como Robert me han dado”, destacó. Desde que lleva en Granada resaltó “el recibimiento de los compañeros, todo el staff técnico además de la afición”, lo que le ha hecho más fácil “la convivencia y más sabiendo que venía de una situación complicada”. Del grupo resaltó “las ganas por mejorar y de hacer piña y esa es la fuerza de este Granada CF”. Y es que “nunca había salido del FC Barcelona. No sabía qué sensaciones iba a tener pero me he encontrado con mucha cercanía por parte de todos los integrantes de la entidad, desde los trabajadores de la Ciudad Deportiva hasta el cuerpo técnico, por lo que me siento súper querido”.

Para un jugador profesional, quedarse sin equipo no es algo fácil de asimilar y así lo reconoció el jugador nacido en Sabadell. “No se la deseo a nadie” declaró, para manifestar que “ha sido un año complicado para mí tanto profesional como, sobre todo, personalmente. Un jugador lo que desea es jugar tras entrenar toda la semana y eso no podía hacerlo”. Sin embargo, quiso centrarse en “las cosas positivas, trabajar mucho pese a no poder competir” porque su objetivo era “demostrar todo mi potencial”.

En concreto, avanzó que puede aportar principalmente “personalidad y trabajo y, a partir de ahí, dar el último pase aunque también tengo buen golpeo”. En su partido de debut, pese a entrar desde el banquillo, ya se le vieron detalles de jugador eléctrico, con querencia a tener el cuero pegado al pie y con tendencia a jugar por dentro. Fue el protagonista de la acción que supuso la expulsión de su ex compañero Gavi que supuso el punto de inflexión del choque que finalmente empató Antonio Puertas con un tanto en el minuto 89.

Afición

Pero antes de disputar su primer partido como rojiblanco ya había podido comprobar el ambiente del Estadio Nuevo Los Cármenes. Y fue uno de los aspectos que más le llamó la atención. “La afición estuvo de diez, como en todos los partidos que he visto”, matizó. Un cariño que ha sentido desde su llegada al nonagenario club y es que “los seguidores me han recibido muy bien”, afirmó.

Por lo que se refiere a su relación con su nuevo entrenador, declaró que “con Robert Moreno tengo un buen trato, es un gran entrenador y vine aquí en parte por él. Me llamó a principio de temporada antes de irme a Brujas y tuvimos una conversación de lo que buscaba y quería de mí”. Antes de aterrizar en el club presidido desde la distancia por Rentao Yi habló con Monchu, antiguo compañero suyo en Can Barça que contó las bondades del proyecto y de la ciudad, lo que le sirvió para decidirse por el Granada CF.

Sensación extraña

Por último, hizo hincapié en su debut “ante el equipo en el que he estado toda mi vida y la sensación fue extraña”, por ello quiso agradecer “todo lo que he pasado para alcanzar ese momento de felicidad con mi debut”.

Álex Collado es un jugador zurdo, desequilibrante, con un buen uno contra uno, rápido, con buen disparo y que busca una oportunidad en la máxima categoría del fútbol nacional para demostrar su calidad. Nacido en Sabadell, entró a formar parte del fútbol base del Barcelona en 2009, subiendo poco a poco los escalones hasta llegar al filial. Llegó incluso a debutar con el primer equipo en la campaña 2018-2019 de la mano de Ernesto Valverde en un partido de Liga ante el Celta de Vigo. También disputó en la 2019-2020 otro partido con Quique Setién. Pero busca en Granada consolidarse en la élite tras pasar por momentos duros en su carrera deportiva.