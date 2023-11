El Granada CF, pendiente de la denuncia del Arosa por la alineación indebida de Adri López

Tras confirmar los máximos responsables del Arosa que reclamarían la alineación indebida de Adri López en el partido de la Copa del Rey de este jueves, el granadinismo no sale de su asombro una vez más. Si la situación no fuera suficientemente complicada a nivel deportivo en la competición liguera, los mandatarios del club siguen en su desastrosa línea de gestión y ejemplos hay numerosos.

La afición no entiende como un club tan profesionalizado no está más pendiente de la normativa. Es lo mínimo que se le exige. El artículo que puede hacer que los rojiblancos se queden fuera del torneo del KO es el 250 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol. Dicho precepto hace referencia a la alineación de los futbolistas de equipos filiales (Adri tiene ficha con el Recreativo Granada de Primera RFEF) y en el apartado C dice: “Tratándose de futbolistas con la condición de portero, y únicamente en las competiciones profesionales, podrán ser alineados en el primer equipo del patrocinador siempre que sean menores de veinticinco años, con independencia de que su licencia sea de profesional o de no profesional”.

No profesional

Por tanto, se permite alinear a guardametas por debajo de los 25 años pero en las competiciones profesionales como es la Primera División. Sin embargo, la Copa del Rey según la RFEF no es profesional (según las bases de la competición) dado que en ella participan clubes amateur como puede ser el caso de Arosa. Y ahí está la clave. El ‘Recre’ es un equipo dependiente del Granada CF y a ese argumento se quiere agarrar el departamento jurídico. Los abogados de la entidad, que no son pocos, trabajan ya para evitar la posible alineación indebida aunque oficialmente no se han pronunciado. Es lógico, sería reconocer que no han cumplido con la normativa.

Pero las palabras del presidente del conjunto gallego al término del partido, Manuel Abalo, indicando que los responsables del cuadro granadino “estaban nerviosos al descanso” cuando se comenzó a conocer la noticia, deja claro que se metió una pata que puede dejarlo fuera de la Copa a las primeras de cambio pese a vencer la eliminatoria por 0-3. La idea de los abogados del club es acogerse al artículo 251 relativo a la alineación de equipos dependientes y es que en dicho precepto no se recoge ningún tipo de limitación a la hora de alinear a jugadores procedentes de ese tipo de equipos.

Según anunció la Cadena Cope, LaLiga mandó una circular a los clubes profesionales de que este situación que se podía dar, al recoger los términos equipos dependientes o filiales, haciendo alusión al citado artículo 250. Y eso es lo que más escama a la afición granadinista en un caso que podría pasar a la historia, negativa eso sí, de la entidad.

Procedimiento

Los pasos a seguir a partir de ahora son los siguientes. El Arosa debe remitir la denuncia al órgano competente, que en este caso es el juez disciplinario para competiciones no profesionales de la Federación dirigido por Alberto Peláez, abriéndose un periodo de alegaciones para que el Granada CF defienda sus intereses. En principio, el sorteo de la siguiente ronda copera estaba previsto para el martes día 7, pero finalmente se ha aplazado debido a que se suspendieron dos encuentros por el temporal que azota el país, por lo que habrá más tiempo para que se tome una decisión una vez que se termine el expediente. De excluir al club rojiblanco por alineación indebida, que según algunas fuentes consultadas por Granada Hoy todo indica que así será, sería el único de Primera eliminado y no precisamente por caer en el terreno de juego, sino en los despachos. Y eso es aún más triste en un club de la élite.

Reincidente

De confirmarse el caso, además de ser eliminado y darle por perdido el partido por 3-0, se le sancionará con una cuantía económica pero el daño va más allá. Los más fieles siguen viendo estupefactos que sí, que el Granada CF hace posible lo imposible como dijo recientemente la presidenta Sophia Yang. Probablemente haga posible que el Arosa pase de ronda por su incapacidad gestora. Y lo peor es que ya el año pasado Adri López jugó en Copa ante el Yeclano, en el debut de Paco López en el banquillo, y frente al Real Oviedo en la misma situación sin tener la condición de sub 23. Pero en aquella ocasión los murcianos no se percataron y el cuadro asturiano pasó de ronda, por lo que no le hizo falta reclamar.