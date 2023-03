El Granada llegará a la recta final de la liga con sus futbolistas casi limpios de tarjetas

Hace poco más de un mes, el Granada CF contaba con hasta seis jugadores apercibidos. Pero, poco a poco, los de Paco López se han ido limpiando de cartulinas amarillas y, a día de hoy, son tan sólo dos los futbolistas que están a una tarjeta de tener que cumplir un partido de sanción.

Tras ser amonestado Petrovic en el Carlos Belmonte ante el Albacete, junto al centrocampista serbio tiene cuatro Víctor Meseguer, que era uno de la media docena de futbolistas en riesgo de perderse un encuentro. En ese proceso de limpia, los rojiblancos han tirado de oficio y es que hasta tres integrantes del plantel aprovecharon que se lesionaron a lo largo de un partido para forzar la quinta y aprovechar quedarse a cero. Primero lo hizo Ricard ante el Tenerife en la jornada 27. Una semana más tarde fue Miguel Rubio en El Alcoraz ante el Huesca tras lesionarse antes del descanso. Protestó en la banda estando ya en el banquillo a la hora de partido y cumplió con la orden del cuerpo técnico.

Limpios

En la jornada 29 cayeron dos. Quini, lesionado en el minuto 53, aunque en este caso no la forzó pues le vio en el 29’ en un lance del partido ante el Málaga, e Ignasi Miquel por realizar una entrada de forma temeraria sobre un adversario en la disputa del balón. Quedaban tan sólo dos. Víctor Meseguer y Uzuni. El primero no ha tenido opción de ver la quinta pues no ha gozado de minutos en las últimas cuatro fechas del calendario. Por lo que se refiere al albanés, y consciente de que esta próxima jornada no podrá jugar al estar convocado con su selección para disputar un partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024 ante Polonia, hizo una entrada en la banda del Carlos Belmonte antes de ser cambiado y le ha caído un partido de sanción por acumulación.

Por tanto, los rojiblancos llegan a las últimas diez jornadas con dos apercibidos (Petrovic y Meseguer), con Callejón y Melendo con tres cartulinas, y hasta ocho futbolistas con dos amarillas. Sin duda, una buena situación para afrontar la recta final.