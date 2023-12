Antonio Puertas: “Tenemos que ponernos las pilas para salir de esta situación”

En el vestuario del Granada CF hay varias voces autorizadas. Una de ellas es Antonio Puertas, capitán ante el Sevilla el pasado martes y que muestra su preocupación por la situación del equipo. El almeriense declaró que “el equipo se vacía y lo deja todo, pero por el motivo que sea esta temporada no estamos encontrando soluciones”. De ahí que señalase que “esta Navidad tendremos que ponernos las pilas y trabajar, que es la única forma de salir de esta situación”.

El atacante tiene claro que “de todos los años que llevo aquí, es la situación más complicada que he vivido y la única forma de salir de donde estamos es trabajar, creer y darlo todo en cada partido”. No obstante, reconoció que “no estuvimos ante el Sevilla a la altura que pedía el encuentro. Sabíamos que iba a ser un partido difícil porque ellos tienen grandes jugadores, aunque tampoco estaban ganando, y se encontraban en una situación parecida a la nuestra”. Y es que para el jugador que ha marcado en todas las categorías con la elástica rojiblanca “con su primer gol nos vinimos abajo y no supimos reponernos y el segundo fue un mazazo total”.

"Que no se separen de nosotros"

Pese a todo, y aunque es consciente del malestar de la afición granadinista, quiso mandarle un mensaje: “No es fácil mandar un mensaje de ánimo a la afición para que esté con nosotros. Sabemos que esta competición es complicada y que íbamos a estar ahí luchando por no descender, aunque nos imaginábamos que íbamos a estar más arriba” dijo, para continuar indicando que “les pido que no se separen de nosotros porque tenemos que ir juntos. El año pasado fue muy bonito y en este nos está tocando pasarlo mal pero lo tenemos que superar y luchar todos juntos”. Por último, los invitó a que “no se cansen de pelear con nosotros”.

En la misma línea se mostró Gerard Gumbau, que manifestó que “nos está costando mucho. Se nos están adelantando siempre en la primera parte de cada partido y eso nos condiciona. Nos han superado y hay que ser autocríticos y seguir trabajando”. El centrocampista catalán señaló que “hay que renovar el pensamiento, trabajar duro, unirnos y ser positivos para encarar 2024 con la máxima energía porque se lo debemos al club y a la afición y así lo haremos”.