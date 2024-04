El Granada CF más solidario de la temporada se ve en San Mamés ante el Athletic Club

El Granada CF más solidario a nivel defensivo probablemente de toda la temporada, se vio ante el Athletic Club, con el que empató tras adelantarse en el marcador pero terminó sufriendo para sumar un punto que sirve de poco pero, al menos, se vio un equipo competitivo en La Catedral.

Señaló José Ramón Sandoval que si Myrto Uzuni, que se está infiltrando en su pie, no estaba al 100% no jugaría en San Mamés. Y el madrileño finalmente no pudo poner de inicio al goleador rojiblanco desde el arranque, cuyo puesto fue suplido por Gonzalo Villar, que actuó por delante de Gumbau y Sergio Ruiz, su posición ideal y no partiendo de banda. En principio Pellistri y Jozwiak iban a ocupar los flancos y Lucas Boyé en punta de lanza. Y atrás, los cinco de casi siempre. Sin embargo, el virus que ha azotado al vestuario durante la semana provocó que Pellistri se cayera ya no sólo del once sino de la convocatoria, siendo suplido por Antonio Puertas.

Buen inicio

Y lo cierto es que la puesta en escena, pese a tanto inconveniente, fue muy buena. Con dos líneas defensivas claramente marcadas de cuatro jugadores cada una, con Villar con libertad y Boyé arriba, los rojiblancos salieron con personalidad. No renunciaron a atacar y se sintieron cómodos con el balón. Ante los de Ernesto Valverde hay que bregar mucho y lo hicieron. Y, encima, tuvieron la fortuna de ponerse por delante tras un saque de esquina botado por Gerard Gumbau que tocó Iñaki Williams de cabeza en el primer palo sorprendiendo a Unai Simón.

Con un 0-1 tan pronto, lo normal era sufrir y conforme fue avanzando el crono, así ocurrió. El Athletic Club, sorprendido por el arrojo de su rival, tardó quince minutos en llegar al área de Augusto Batalla pero cuando logró la primera, el choque cambió. Nico Williams, Sancet tras un regalo de Miguel Rubio y Ruiz de Galarreta con un disparo desde fuera del área, fueron los protagonistas de las primeras acciones de peligro de los locales. Pero fue Guruzeta el que, a los 24 minutos, igualó la contienda.

El empate

Fue tras una acción de ataque de los de Sandoval que perdieron el balón y estuvieron lentos en el repliegue. A ello se sumó una duda de Bruno Méndez que dejó a la zaga descolocada. Nico pisó área, centró, tocó Rubio y despistó a Batalla, que sacó la manopla pero dejó el cuero muerto al ariete donostiarra que remató a puerta vacía. Se revisó la acción por posible fuera de juego pero finalmente se concedió el tanto.

Sin hacer su mejor partido, los de Valverde habían tirado cinco veces a portería en un pispás por una los granadinistas. Sin embargo, el Granada CF no se achantó. Siguió queriendo jugar. Tuvo una mejor circulación cuando Sergio Ruiz y Gumbau se encontraban. Además, Jozwiak se mostró muy dinámico y ofreció un buen rendimiento en la izquierda pero las llegadas no fueron excesivamente numerosas aunque no renunciaron a ellas. Cuando tuvieron la posesión, la circulación fue buena pero faltó pegada arriba.

La afición vasca llevaba a su equipo en volandas y pudo adelantarse pasada la media hora pero Ignasi Miquel sacó bajó palos el esférico. Fue la última ocasión clara de los locales, que vieron cómo no podían dejar demasiados espacios atrás pues a la contra los rojiblancos hicieron daño. Y así se vio en la última jugada del primer tiempo con Jozwiak como protagonista que cedió a Puertas, pero el remate del almeriense rebotó en un defensor. Una digna primera mitad en San Mamés que a buen seguro dejó satisfecho a Sandoval.

Otra cara

Pero quedaba comprobar si en el segundo acto la actitud iba a ser la misma. Se movió ficha tras el paso por vestuarios pese al rendimiento y el técnico suplió a Villar por Ricard. El objetivo era tener doble lateral para frenar las incursiones de Nico Williams, situando a Puertas junto a Boyé. No fue un cambio de dibujo, pero sí un mensaje al rival de que tocaba defender más que atacar.

En ese escenario, el que dominó más claramente fue el conjunto vizcaíno. Tuvo más el balón y, poco a poco, fue hundiendo al Granada. Jozwiak permitió a su equipo estirarse a base de conducciones hasta que le aguantaron las fuerzas. El míster decidió sacar a Uzuni por Puertas, volviendo a apostar por su pareja de delanteros favorita...y casi única hasta la entrada de Arezo por Boyé. Pero la realidad era que el dueño del partido era el Athletic Club.

Solidarios

Era el momento de seguir siendo solidarios a nivel defensivo pero el físico comenzó a pasar factura. También se dobló el lateral zurdo con la entrada de Maouassa antes de que pisara el verde Corbeanu. Se mantuvo el dibujo sobre el césped pero el peligro era escaso. El Granada CF estaba a expensas de un rival que en el descuento lo intentó por todos los medios pero no pudo batir de nuevo a Batalla. Se dignificó el escudo. Ya era hora.