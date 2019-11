El jugador del Athletic Club Ander Capa confesó que recibirán este domingo en San Mamés al Granada CF "con el ánimo por las nubes" después de haber logrado el pasado domingo en Pamplona la primera victoria de la temporada fuera de casa y sumar tres puntos que les han colocado en la quinta plaza.

"Estos tres puntos te llevan hacia arriba el estado de ánimo. Cada semana que jugábamos fuera escuchábamos el runrún de que no ganábamos ni hacíamos juego vistoso fuera, pero nosotros seguíamos a nuestro ritmo y sabíamos que la recompensa iba a llegar", subrayó el defensa en la sala de prensa de Lezama.

Capa señaló que "no hay ninguna clave" para explicar la mejoría del equipo rojiblanco en las últimas semanas, aunque sí admitió que "a veces" los futbolistas sí han "flaqueado por excesiva confianza".

Poderoso

Añadió además el lateral que esta semana el técnico, Gaizka Garitano, ha incidido especialmente en el peligro del Granada en las jugadas de estrategia ya que se trata de un rival "poderoso" en esas acciones y que "va bien de cabeza".

A nivel personal, Capa reconoció sentirse "halagado" tras su gol al Levante hace tres semanas en San Mamés en una campaña en la que está destacando especialmente además por su efectividad en los pases de gol.

"Llevo cuatro asistencias y un gol y espero seguir ayudando al equipo", apuntó el jugador, quien admitió que el del pasado domingo en El Sadar "no fue un partido para enmarcar" en cuanto a su actuación. "No tuve un buen partido, pero con lo que me quedo es que sacamos los tres puntos", dijo.

Recuperados

Capa también comentó que sus compañeros Raúl García e Iñaki Williams entrenaron "normal" este viernes con el resto del grupo por lo que parece que ambos han superado sus respectivos problemas físicos y estarán a disposición de Garitano para enfrentarse al conjunto nazarí.