Con las dudas de qué centro del campo podrá alinear ante los problemas físicos de hombres como Gonalons y la sanción de Yangel Herrera, Diego Martínez admite que tendrá que esperar “hasta el último momento” para conocer si podrá contar con ellos o no. En rueda de prensa telemática, el técnico del Granada CF reconoció que “hay varios jugadores con molestias”, de ahí que asuma que “en este final de temporada no sólo dependerá el análisis del rival y el plan del partido del rival sino que será importante el factor disponibilidad y las sensaciones”.

Sobre el Real Betis, declaró que “si uno analiza la plantilla, te das cuenta de que es un gran equipo y que cuenta con un buen entrenador. Sabemos que estará herido tras perder con el Sevilla FC en el derbi sevillano y nos lo pondrá muy difícil”. Una de las ventajas que podría tener su equipo es el hecho de que no haya aficionados en las gradas, en uno de los estadios en el que la afición más aprieta. Sin embargo, para el vigués eso no es una ventaja. “Me encantaría ir al Villaramín y que estuviese lleno y con seguidores rojiblancos en sus gradas” manifestó, para continuar señalando que “no creo que sea una ventaja para nosotros jugar sin publico. Es una situación a la que hay que adaptarse”. En cualquier caso tiene claro que “ante un equipo tan desequilibrante, es un reto para nosotros competir al máximo”.

Regresa Puertas

El míster rojiblanco recupera a Antonio Puertas, pero no quiso personalizar y señaló que “el que salga a competir es porque se lo merece pero no sólo lo hacen los once que juegan de inicio sino los que entran desde el banquillo. Tener a Puertas y al máximo de jugadores disponibles es una buena noticia”.

Respecto a la nueva experiencia de hacer cinco cambios, Diego Martínez lo calificó como “una buena medida. No podemos analizar con los mismos ojos a los equipos como lo analizábamos antes del parón. Eso es un error. Los cambios permiten dar solución a esos últimos 10-12 minutos en los que algún jugador sufre molestias. Ante el Getafe lo utilizamos para cambiar cosas del partido pero no todos los partidos van a ser iguales”. No obstante, considera que “la incorporación de los jugadores de banquillo va a ser muy importante en esta parte de la temporada”.

"Son ya dos temporadas en el club en las que estoy muy feliz"

Por último, y tras cumplir dos años al frente del Granada CF se mostró “muy feliz”, sobre todo por “la identificación con un grupo de jugadores que hace que el trabajo diario sea muy especial. Son ya dos temporadas en el club y si a esto le añades el momento único que estamos viviendo y los valores del equipo, todo eso hace que sea muy feliz”.