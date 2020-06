El Real Betis, un rival muy irregular

Afrontaba el Real Betis una temporada ilusionante. Fichajes de renombre como el de Fekir o Borja Iglesias se unieron a la llegada de Rubi como técnico, por lo que el conjunto verdiblanco aspiraba a luchar por acabar la campaña en competición europea. A pesar de ello, el rendimiento del equipo ha defraudado desde el inicio y el entrenador catalán ha visto como su puesto peligraba durante varias fases de la campaña debido a los malos resultados.

Irregular

El Betis se ha caracterizado por ser un equipo irregular, incluso dentro del desarrollo de los propios encuentros que ha disputado. De hecho, en los dos últimos partidos el rival del Granada CF ha dado buena muestra de ello con una de cal y otra de arena. Antes del confinamiento, los verdiblancos se despidieron de su afición con una soberbia victoria por 2-1 contra el Real Madrid en uno de los mejores partidos de los sevillanos en toda la temporada.

Regreso

Sin embargo, el cuadro hispalense mostró su cara más oscura en la reanudación de la competición el pasado jueves. El equipo de Rubi visitaba el Sánchez Pizjuán en el derbi sevillano, pero no dio en ningún momento muestras de poder competir contra el Sevilla FC, que consiguió un triunfo cómodo y solvente. Los visitantes se mostraron como un equipo sin ideas, ya que no crearon prácticamente ningún tipo de peligro en la portería contraria. El Betis fue un conjunto plano durante todo el choque y no inquietó en ningún momento a su rival, a pesar del talento que poseen los hoy locales en su línea de ataque.

Dinámica

Contra el Sevilla, el Betis volvió a dar buena cuenta de lo que viene siendo durante la temporada. El equipo de Rubi ha vencido uno de los últimos ocho partidos y la preocupación crece dentro de la cúpula verdiblanca. Las posiciones de descenso quedan muy lejos, pero también las que dan derecho a jugar en Europa, por lo que el objetivo está muy lejos de convertirse en realidad.

Al técnico verdiblanco le gusta que sus equipos disfruten de la posesión de balón y que sean verticales en ataque a través de los jugadores de banda, ya sea con los extremos o con jugadores profundos. Para el Betis son fundamentales jugadores como Canales, Fekir o Joaquín, que son capaces de cambiar el ritmo de un partido al intervenir en el juego. Además, Andrés Guardado es, desde el centro del campo, el principal canalizador del juego verdiblanco pese a su veteranía. El técnico verdiblanco suele utilizar un 1-4-2-3-1 como sistema de juego, aunque puede derivar en un 1-4-4-2 e incluso el 1-4-3-3 debido a la libertad de Fekir para moverse por todo el terreno de juego.

Fekir

Sería un jugador referencia y diferencial en cualquier equipo del mundo y lo es también en el Betis. El internacional francés, campeón del Mundo con Francia, acapara prácticamente la totalidad de las jugadas ofensivas del equipo, por lo que su incidencia en el juego es abundante y es capaz de cambiar el trascurso de un encuentro con su participación. Ha marcado siete goles en los 24 partidos que ha disputado.

Sin equilibrio

Un total de 45 goles ha recibido el Betis en lo que va de temporada, una cifra que lo coloca como el tercer equipo que más tantos ha encajado de Primera División, sólo por detrás de Mallorca y Espanyol, que ocupan posiciones de descenso. Además, los verdiblancos echan de menos un referente goleador. Borja Iglesias llegó para asumir ese papel, pero únicamente ha marcado 3 goles. Sin embargo, el máximo goleador es Loren Morón, que lleva 11 tantos a pesar de asumir un papel mucho más secundario.