Bryan Zaragoza no juega ante Noruega pero celebra la clasificación de España para la Eurocopa

El jugador del Granada CF Bryan Zaragoza celebró con la Selección española absoluta la clasificación matemática para la Eurocopa 2024. Tras debutar el pasado jueves ante Escocia en el Estadio Olímpico de Sevilla y disputar sus primeros 45 minutos con La Roja, el extremo malagueño no gozó en esta ocasión de minutos y vio el choque en el frío banquillo ante Noruega en el estadio Ullevaal de Oslo, un partido en el que España se impuso por 0-1, dejando así sellada su participación para la cita continental del próximo verano y dejando a Erling Haaland sin opciones de clasificarse.

Luis de la Fuente le dio la oportunidad en el once inicial a Ansu Fati en vez de al rojiblanco. Con el gol del joven jugador del Fútbol Club Barcelona Gavi en la segunda mitad, el seleccionador no necesitaba sobre el terreno de juego las virtudes del futbolista rojiblanco. El objetivo era conservar el resultado, por los que las características de Bryan no eran necesarias sobre el verde en esta ocasión, como sí lo fueron en la cita en Sevilla. De ahí que con 0-1 los cambios fueran más defensivos.

Ya se le espera en Granada

Pero, pese a no jugar, eso no fue óbice para que disfrutara y celebrara con sus nuevos compañeros la clasificación matemática para la Eurocopa que se celebrará del viernes 14 de junio al domingo 14 de julio en Alemania. Una cita que sería un sueño disputarla para la sensación de Primera División en la actualidad, aunque no lo tendrá fácil pues para ser citado deberá mantener su actual nivel, algo harto complicado. De hacerlo, sería una gran noticia para la afición granadina pues supondría que terminaría la temporada en el club que le dio la oportunidad de jugar en el fútbol profesional algo que, viendo su rendimiento, no está del todo claro ante la cercanía del mercado de invierno y su cláusula de 14 millones de euros. Mientras tanto, Paco López y su cuerpo técnico ya lo esperan para preparar la cita que los rojiblancos disputarán este viernes en Pamplona ante Osasuna desde las 21:00 horas.