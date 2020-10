Cervera: “El penalti no lo han querido pitar”

El entrenador del Cádiz acudió a la sala de prensa de Carranza con cierto enfado. “Hemos jugado una muy mala primera parte, como si fuéramos un equipo que lleváramos seis o siete años en Primera, y acabamos de llegar de Segunda. Hemos jugado creyendo que manejando el balón íbamos a hacer algo, y nos han pasado por encima”.

El partido

Mejoría tras el descanso. “En la segunda parte hemos simplificado, hemos metido el balón donde les hacía daño y por lo menos hemos igualado el partido. Estoy muy descontento con la primera parte y cuando entrenemos el martes será lo primero que diré para evitar que ocurra más”.

El penalti sobre Perea. “Lo ha visto todo el mundo pero hay tres personas que no lo han visto. La única explicación es que no lo han querido pitar”.

Llueve sobre mojado. “Nos acordamos de dos expulsiones bastante rigurosas y esta vez un penalti muy claro. No sé si somos perjudicados pero me extraña. Sé que es difícil pitar pero también sé los medios que hay. Puede haber fallos, pero en otras cosas, no en ésta. La jugada del penalti es para que alguien se lo piense un poco”.

El VAR

A vueltas con el VAR. “Ellos también han tenido ocasiones para ganar, pero siento que con todos los medios que hay, jugadas que se paran cuatro o cinco minutos, quiero que me expliquen por qué no se ha mirado esa jugada. Ni el árbitro ni los de arriba. No me lo acabo de explicar. Ojalá alguien me lo pueda contar”.Lesiones de Iza y Salvi. “Salvi está en observación y le van a hacer pruebas. Lo de Iza parece una rotura muscular, pero no sé es igual que la del año pasado”.

El mérito de llevar siete puntos. “Un mérito muy gordo siete puntos con los partidos que hemos tenido, tiene mucho mérito”.

El cansancio, mal asunto. “Al final de la primera parte acabamos cansándonos. Si nos cansamos, estamos en Segunda en Navidad, pero si nos cansamos menos, como en la segunda parte, podremos luchar por la permanencia”.

Mensaje a los jugadores. “Los jugadores conocen mi mensaje, saben que a veces les pido cosas por los medios. Yo soy parte del equipo. Como pensemos que somos de Primera, no nos salvamos. Somos un equipo de Segunda que está en Primera y tenemos que mejorar para salvarnos”.

Parón

Este lunes se cierra el mercado de fichajes... “El club está trabajando, sabe por mí lo que me gustaría que pudiéramos incorporar, pero tiene un problema con las salidas y con las fichas. Me imagino que trabajarán para solucionarlo. Lo que ha pasado con Salvi, si nos pasa con Pacha, el siguiente chaval es del filial, Marc. El club lo sabe y lo estamos intentando arreglar”.

Ahora, parón. “El arranque del campeonato ha sido muy bueno y el parón nos viene bien porque así podemos preparar el partido del Madrid”.