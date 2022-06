Conoce la fecha en la que se sabrá el calendario del Granada CF de Aitor Karanka

Los aficionados al Granada CF ya saben cuando comenzará su equipo a competir y qué día se sabrá el calendario de los partidos. LaLiga ha informado que el próximo jueves 23 de junio, a las 17:00 horas, se llevará a cabo el sorteo del calendario de LaLiga SmartBank, además de LaLiga Santander-Primera División de la temporada 2022-2023.

La primera jornada en ambas categorías será el fin de semana del 13-14 de agosto y el sorteo se llevará a cabo en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol que la Federación Española de Fútbol tienen en la localidad madrileña de Las Rozas. Será un año novedoso pues el Mundial se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Sin embargo, en el caso de la Segunda División, donde competirá el conjunto de Aitor Karanka, la competición no se paraliza durante la mayor cita futbolística del mundo del fútbol.

Fechas

El primer fin de semana que no habrá liga será el 24-25 de septiembre. Entre semana, habrá partidos del 8 al 10 de noviembre pues el siguiente fin de semana habrá Copa del Rey. En Navidad, la competición se parará el 18 de diciembre y se reanudará el 6 de enero con un nuevo parón del 13 al 15 de enero por la Supercopa de España. En febrero, marzo y abril no habrá ni un fin de semana libre, en mayo habrá acumulación de jornadas y el play off tendrá lugar en junio.

En un principio, la fecha de la final de la Copa del Rey iba a ser el 29 de abril con el cierre de la Feria de Abril de Sevilla que será donde se dispute la final pero la Federación ha propuesto el 6 de mayo, de ahí que la jornada prevista entre semana en abril se celebre en sábado y domingo.