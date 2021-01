No hay como el calor del amor en un VAR

Los más añejos, como el que suscribe, recuerdan con nostalgia la mítica canción de Gabinete Caligari allá por los añorados, musicalmente hablando, años 80 del siglo pasado. Urrutia y compañía cantaban a los bares (¡qué lugares!) que ahora intentan subsistir.

El que sí está en auge es el VAR que tanta justicia dicen que ha llevado al fútbol y que tanto ha dado que hablar durante y, sobre todo, después del partido ante el Villarreal. Y es que detrás del VAR, en el VOR, hay personas de carne y hueso que también tienen que tomar decisiones... o dejar de tomarlas.

La escala de grises

Decía Diego Martínez a la conclusión del choque en el que a su equipo le pitaron dos rigurosísimos penaltis que en el VAR no hay duda cuando las acciones son flagrantes pero que cuando lo que se analiza son tonos grises éstos acaban por ser negro zaíno tras analizarse la jugada con la minuciosa lupa de la cámara lenta.

En otras palabras y a mi modo de entender, y exagerando una mijita, lo que vino a decir el técnico es que si se optara por visualizar de forma pormenorizada todas las acciones de los partidos no habría córner sin penalti porque dentro de las áreas siempre hay contactos y, claro, con la ley en la mano...

Regreso al futuro

En las dos penas máximas pitadas al Granada, alguna ni reclamada por ningún ‘amarillo’, se puede subrayar que los del VOR fueron excesivamente minuciosos en la decisión de 'rebobinar la cinta' del partido y siempre quedará en el aire la controvertida pregunta sobre si los encargados actúan con tanta rigidez cuando jugadas semejantes se producen en las áreas de los equipos grandes.

Polémicas a parte, lo que no es muy de recibo es que se tarde casi dos minutos en señalar un penalti con el juego sin parar. Otra cosa que me pasa por la sesera es que si el penalti se produce en el 61:16 y el colegiado no para el partido hasta el 62:38, el cronómetro debería retrotraerse al momento de la pena máxima. No sé si ese tiempo transcurrido se añadió al descuento, que en el caso concreto del partido de La Cermámica fue de cinco minutos.

¿Y lo que no vio el VAR?

Realmente se puede decir que en el VAR nunca llueve a gusto de todos y que las polémicas va por barrios según hagan inclinar la balanza a un lado o al otro. Es comprensible que en el entorno del Granada haya enfado por lo ocurrido en tierras levantinas, sobre todo por la forma de sucederse los polémicos penaltis.

Pero hay que ser justos y reconocer que en la segunda pena máxima, la que detiene de forma increíble Rui Silva (se le echará de menos), se produce una acción que los señores del VOR pasaron por alto. A primera hora de la mañana de ayer recibí por obra y gracia de mi compañero Enrique López la foto de una imagen de televisión en la que se ve claramente que en el momento que Paco Alcácer contacta con el balón en el punto de penalti justo detrás del árbitro está Foulquier de ‘paseo’ muy dentro del área, tanto que casi le echa el aliento al árbitro.

La acción, irresponsable a todas luces en un profesional, pudo haberle costado muy caro al Granada, además de calentar aún más el ambiente contra el VAR y los del VOR. Si se hubiera ordenado repetir el lanzamiento desde el punto fatídico no hubiera quedado otra que callar... y a Diego Martínez que correr a gorrazos a su lateral. Pero esta vez no hubo toque de atención al árbitro. ¿El motivo? A saber.

Récord

Discusiones a un lado, lo que es elogiable es el hecho de que , con el punto cosechado en La Cerámica, el Granada ha protagonizado la mejor primera vuelta de su historia. Esto sí que es para celebrarlo en la barra de un BAR... cuando nos dejen.