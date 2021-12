La cantera, otro recurso para Robert Moreno

A buen seguro que todos los niños que forman parte del fútbol base del Granada CF sueñan con debutar con el primer equipo en partido oficial, anotar tres goles y quedarse como recuerdo el balón del partido por marcar un hat-trick. Muy pocos lo cumplen. Primero porque tradicionalmente en la entidad rojiblanca en los últimos 40 años, como mínimo, apenas se ha cuidado la cantera. Y segundo, porque nunca han tenido continuidad.

Sin embargo, esa tendencia ha ido cambiando en los últimos tiempos. Cada vez son más los jugadores del filial que entrenan con la primera plantilla, el rendimiento del juvenil lleva varias temporadas siendo excelso y eso es fundamental para que los jugadores formados en la casa tengan opciones. En la campaña 2016-2017 debutó un granadino en un año para olvidar. Se trata de Juanan Entrena, natural de Huétor Tájar, que tras no renovar pasó por Croacia, Chipre y se encuentra en la actualidad en el Helsinki IFK. Fue el primero en la última época.

Punto de inflexión

La llegada de Diego Martínez permitió que Pepe, Isma Ruiz y Aranda pudieran debutar aunque sólo sea en la Copa del Rey. Pero siguieron en dinámica de equipo y los dos primeros el curso pasado llegaron a actuar en la Europa League además de en liga. Aranda no renovó y se marchó al filial del Barcelona pero a los dos primeros se les ha sumado este curso Raúl Torrente y, desde el pasado martes, Bryan y Adri Butzke. También fue citado Cristian Gutiérrez pero finalmente no saltó al césped del Heliodoro Rodríguez.

El técnico rojiblanco está muy pendiente de los jugadores del ‘Recre’ esta temporada

Para la afición siempre es un orgullo que jugadores formados en la casa den el salto al primer equipo. Y si son granadinos mucho mejor. Por eso el gesto de Butzke, futbolista de Monachil, besándose el escudo del Granada CF tras anotar su primer gol ha enamorado a la afición nazarí. Desde alevines forma parte de la entidad rojiblanca y tras un año en el Huétor Vega tras el acuerdo de filialidad con el club metropolitano y la cesión al Haro riojano el pasado curso, ha ido subiendo escalones hasta debutar a lo grande en competición oficial con el equipo de sus amores.

"Orgulloso"

Las lesiones de jugadores importantes también está beneficiando a los futbolistas del ‘Recre’ del que Robert Moreno está muy pendiente como reconoce Rubén Torrecilla. El extremeño tras el duelo ante el Laguna se mostró en sus redes sociales “muy orgulloso y feliz de ver cómo dos jugadores más de nuestra cantera debutan con el primer equipo en Copa del Rey”. El técnico del ‘Recre’ dejó un mensaje a sus pupilos “seguir trabajando cada día como lo hacéis, con humildad y que el éxito haga el ruido. El fútbol no para y mañana será otro día”.

La Copa

Y es que ahora le toca tanto a Robert Moreno como a Torrecilla bajar de ‘la nube’ a los jóvenes canteranos. Porque tras el duelo en Canarias todo son portadas y elogios, pero deben estar preparados porque no dejan de ser componentes del segundo equipo de un conjunto que juega en Primera División. La Copa del Rey les permitirá gozar, a buen seguro, de minutos al menos en la próxima eliminatoria que se disputará el jueves 16 de diciembre pero en LaLiga Santander no será fácil. Los que tienen que sacar las castañas del fuego son los profesionales. El Granada CF no está en una posición en la tabla clasificatoria holgada como para darle la oportunidad a muchos jóvenes sin experiencia. Pero al menos Moreno tiene más efectivos para hacerle competencia a los futbolistas de la primera plantilla.

La capacidad goleadora que demostró Butzke, el segundo máximo goleador del Recreativo tras el central Sergio Barcia, o el descaro que mostró Bryan Zaragoza, encarando siempre a su par son aspectos del que tomó nota el ex seleccionador de España, pero todo ello hay que relativizarlo. Enfrente, los rojiblancos tuvieron a un equipo de Regional Preferente jugando en un campo al que no están acostumbrados. No obstante, motivos hay para el optimismo y la muestra más evidente es Raúl Torrente, que será titular mañana ante el Alavés y que fue reservado ante las lesiones de Duarte, Víctor Díaz y Germán, cada vez tiene más confianza. Pero, como diría Antonio Fernández Monterrubio, pasito a pasito.