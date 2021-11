Carlos Bacca, la gran decepción de la temporada del Granada CF

Cuando allá por el 17 de mayo el Granada CF anunció la renovación de Roberto Soldado por una temporada, el granadinismo se alegró. Uno de los estandartes de dos de las mejores temporadas de la historia seguiría como rojiblanco. Pero los acontecimientos cambiaron de forma drástica cuando el 28 de junio, el Levante hizo efectiva su cláusula de rescisión y el valenciano se marchó al cuadro granota.

La recién llegada dirección deportiva, con Pep Boada al frente, se vio obligada a rastrear el mercado de los delanteros. Obviamente, una entidad como la nazarí no tiene la capacidad económica para fichar lo que desea, sino lo que resta bien sea en forma de cesión de algún ariete joven y con proyección, o algún veterano del perfil de Soldado que tape su ausencia y sea un líder en el vestuario y posea experiencia en empresas complicadas. Se optó por la segunda opción y a Los Cármenes aterrizó el pasado 13 de julio Carlos Bacca, un jugador de 35 años con una capacidad goleadora contrastada pero cuyas cifras de goles anotados han ido bajando temporada tras temporada.

Buenos registros

Tras pasar por Sevilla, Milán y Villarreal, el ‘cafetero’ estaba llamado a ser el fichaje estrella del conjunto de Robert Moreno en la presente campaña sobre todo por su treyectoria. Pero tras la disputa de los doce primeros encuentros, hasta el momento está siendo la gran decepción del curso para los seguidores granadinistas. Sus números en su último año en Villarreal no fueron malos. Jugó 35 partidos, 18 como titular y 17 como suplente en tres competiciones, anotando cinco goles en LaLiga Santander, tres en la Europa League en la que colaboró activamente para lograr el título de la segunda competición europea ante el Manchester United, y uno en Copa del Rey, para un total de nueve tantos.

Sin embargo, su rendimiento en Granada no está siendo como se esperaba. Tan sólo ha sido titular en cuatro ocasiones, en dos encuentros ni siquiera ha jugado y aún no ha visto puerta. Olvidados los problemas físicos que tuvo en el cuadro castellonense, no está siendo un fijo para el técnico catalán de los rojiblancos. Moreno está confiando más en Jorge Molina y, sobre todo, en su compatriota Luis Suárez. Lleva tres jornadas sin formar de inicio y cuando sale, no siempre es la referencia ofensiva del equipo pues Robert Moreno suele ubicarlo partiendo de la banda.

Tan sólo ha disputado 438 minutos en diez partidos en los que aún no ha anotado ningún gol

El internacional colombiano tiene calidad, es innegable, pero no está en su mejor momento físico. No obstante, pese a los 438 minutos que ha estado sobre el terreno de juego, ha participado activamente en dos de los once goles anotados por los rojiblancos. Su mejor acción llegó en la segunda jornada enviando el cuero al espacio para Luis Suárez ante el Valencia, que alojó su compañero en el fondo de las mallas y que permitió sumar un punto. Su segunda aportación fue un penalti cometido sobre él por Ander Guevara, zaguero de la Real Sociedad, que anotó Luis Milla tras dejárselo tirar y que no sirvió para sumar.

Sin duda, se espera que la mejor versión de Bacca llegue pronto. Porque pese a que tiene competencia en su puesto, el equipo lo necesita para lograr el objetivo de la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. En cualquier caso, él no pierde la sonrisa y su actitud está siendo intachable desde que llegó al club presidido por Rentao Yi.