Más cartas y opciones en el campo

No hubo repetición. Diego Martínez quiso mover ayer en Reus su once inicial, después de tres semanas con el mismo, para buscar más opciones si cabe en una plantilla que cada semana que pasa parece más completa, pese a lo escasa en número que es, ante la comparecencia de alguna ficha del Recreativo en la convocatoria de cada fin de semana. Ayer no sólo probó la opción de un extremo más pegado a la cal de la banda -Pozo-, sino que le dio más libertad de ataque a Puertas (además de dejarlo sin banda ante la ausencia de Fede Vico del once), lo que hizo variar durante muchos minutos el dibujo inicial del 1-4-2-3-1 habitual, a un 1-4-4-2. El equipo se muestra cada semana más trabajado, no sólo por el espíritu que demuestra sobre el césped, sino por los recursos que presenta durante los 90 minutos, distintos y con piezas que no se repiten.

menos movilidad

La presencia de Pozo y Vadillo en los flancos limitó al Granada CF de poder sorprender con un arma muy utilizada en este arranque de Liga 1|2|3, su movilidad entre los tres jugadores de enganche, que sorprendían a los rivales con intercambios inesperados ante las virtudes de los futbolistas. De hecho, ayer el equipo estuvo privado de mucha sorpresa al Reus hasta mediada la primera parte, cuando en una acción Puertas cayó a la banda de Vadillo y el gaditano entró en el área como segundo delantero. Esa fue la única vez que se pudo ver a Puertas en banda. Lo que sí buscó Martínez fue el intercambio de los dos extremos, tanto en la recta final del primer acto como en la segunda parte, donde Pozo partió desde la derecha y Vadillo pasó a la banda zurda. Con esa disposición llegó el gol de la victoria, en el que también participó con acierto Rodri, prolongando el centro desde la izquierda.

complicada superficie

Como en Extremadura, el Granada CF se volvió a encontrar un terreno de juego en muy malas condiciones, lo que le privó de poder desarrollar un juego más rápido y de mayor control. Durante todo el partido se pudo ver como saltaba arena del césped en cada uno de los balones largos que los rojiblancos mandaron sobre Adrián Ramos; además de tener que soportar botes extraños que evidenciaron nerviosismo en los controles y conducciones. Muchos dirán que estos problemas también se están viendo en la máxima categoría, pero es una de las condiciones a pagar por militar en la segunda liga y no estar en la mejor del mundo.

recuperación

El equipo volvió a demostrar unidad y cohesión fuera de casa, además de intención para ir al ataque y quererse traer los tres puntos, algo de lo que adoleció en su última salida a La Coruña. La primera mitad fue de dominio, sin darle opciones a su rival, pero en la segunda se volvieron a tener unos minutos de duda...

desconexión

...que pudieron costarle muy caro, no solo por el empate con el gol de Linares, sino por la indecisión en la zona defensiva que creó. El equipo se vio sorprendido por la salida del Reus tras el descanso, dejando unos minutos que recordaron a los peores hasta la fecha en Riazor o en Extremadura, pero sin contar con el empuje que hicieron en esos dos campos los rivales. Ayer el Reus fue muy inferior a los citados.

puertas, líder

Ni la entrada de Fede Vico a falta de diez minutos condicionó la posición de '10' en el campo de Puertas, que también podría calificarse de medio '9' ayer (por posición y por colocarse entre los máximos goleadores de la categoría). Pasar de descarte a ser el líder del ataque en el mismo equipo y con sólo cuatro meses entre medias... las cosas del fútbol.