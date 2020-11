Sin apenas tiempo para preparar el partido, el Granada CF sigue sumando partidos en la temporada más exigente de su historia. Los rojiblancos son el equipo del país que más partidos oficiales ha disputado, pues a los nueve de LaLiga Santander que ya ha disputado, hay que sumar los tres de las rondas previas de la Europa League más los cuatro de la fase de grupos. Como buen maratoniano, el conjunto de Diego Martínez va mejorando con el paso del tiempo y tras vencer el pasado jueves al Omonia Nicosia, busca ante el colista de la categoría volver a la senda del triunfo tras sumar un punto de los últimos nueve en la competición doméstica.

Pero aunque viendo los números pueda parecer una cita fácil, nada más lejos de la realidad. Es cierto que el Celta es colista, que tan sólo ha ganado un partido en diez jornadas, pero un cambio de entrenador suele sentar bien a los equipos. Además, en este caso, el cuadro gallego cuenta con jugadores de una enorme calidad, sobre todo del centro del campo hacia adelante con futbolistas como Nolito, Brais Méndez, Denis Suárez o Iago Aspas.

Nuevo técnico

Tras la destitución de Óscar García Junyent y la llegada del técnico argentino Eduardo ‘Chacho’ Coudet, se espera que los vigueses den por fin el nivel que se espera de ellos aunque llevan ya dos temporadas jugando con fuego con el descenso. Para el cuerpo técnico nazarí es otra prueba de fuego pues han tenido que analizar al rival de este domingo en Balaídos por su único para comprobar los cambios tácticos que el preparador argentino ha introducido en su nuevo equipo. Debutó con derrota y siendo goleado en el Sánchez Pizjuán por 4-2 y el juego generó dudas por la exigencia física de su sistema.

Sin embargo, el Granada CF no está para regalos. No es que la situación deportiva sea mala, todo lo contrario, pero un triunfo en tierras viguesas permitiría, ya no sólo seguir entre los seis primeros clasificados, sino contar con un colchón importante con respecto a los perseguidores. El zurrón, como dice Diego Martínez, hay que ir llenándolo para cuando llegue el invierno que está próximo y repleto de citas.

Una vez más, las bajas y las rotaciones ante el importante duelo del próximo jueves en Los Cármenes ante el PSV Eindhoven harán que haya modificaciones en el once inicial. Entre ellas, la más evidente será la entrada en el eje de la zaga de Germán. Otro que podría gozar de minutos puede ser Eteki, que sufrió molestias musculares durante la semana pero que fue convocado ante el Omonia. Puertas, que tuvo buenos minutos ante los chipriotas, y Foulquier, serán otras de las novedades, además de Machís, que fue suplente en la Europa League. Arriba, Jorge Molina podría tener su oportunidad de nuevo aunque está generando poco peligro.

Necesitado

Enfrente, el cuadro de Eduardo Coudet acude ansioso y con la imperiosa necesidad de mejorar sus números en Balaídos, donde únicamente ha ganado dos de los diez partidos disputados desde que se reanudó la competición, sin público, a causa del coronavirus. El argentino se podrá sentar en el banquillo después de no poder hacerlo en el Sánchez Pizjuán, al no poder acreditar los cinco años de formación que requiere la UEFA para entrenar en España.

Si los rojiblancos logran quitarle la posesión a su rival le harán sufrir pues cuenta con jugadores con calidad pero poco trabajadores

Coudet quiere un equipo valiente, intenso en la marca para recuperar con rapidez la pelota tras pérdida y, sobre todo, que sea agresivo en el aspecto defensivo. El duelo, por tanto, supondrá un exigente examen para el Celta, que buscará aprovecharse del cansancio europeo de su rival para sumar un triunfo vital. Pero a buen seguro que el Granada CF no se lo pondrá fácil.