Así fue la actuación de los jugadores del Granada ante el Celta de Vigo

Alexander Medina sigue sin conocer la victoria en el Granada CF. El técnico uruguayo apostó por el mismo once que frente al Athletic Club pero de nuevo no pudo sumar tres puntos de una tacada. Esta vez sí, utilizó los cinco cambios aunque el de Boyé no se entendió muy bien salvo por cansancio del argentino. Así jugaron los pupilis del 'Cacique':

André Ferreira

Un error suyo costó el tanto que finalmente supuso la derrota de su equipo. Al igual que en la reanudación con el Athletic Club, se rehízo y se mostró más seguro.

Ricard

De menos a más, en la primera mitad apenas se incorporó al ataque, algo que solucionó tras el paso por los vestuarios. Tuvo un par de disparos. Fue cambiado por Callejón.

Ignasi Miquel

No se complicó con el balón en los pies y eso que el cuero le llegó en muchas ocasiones a la hora de salir jugando desde atrás.

Raúl Torrente

Se peleó constantemente con el corpulento delantero noruego Larsen, que le dio mucho trabajo. Con el balón en los pies trató de jugar casi siempre en corto.

Carlos Neva

Se incorporó muy poco en ataque teniendo en cuenta que tuvo enfrente a Iago Aspas que no está en su mejor momento de forma. Fue suplido en la recta final por Álvaro.

Gumbau

Participó mucho más que frente al Athletic Club en la construcción pero terminó muy cansado y vio una nueva cartulina más. Puso todos los balones a balón parado.

Sergio Ruiz

Una vez más, fue de los más destacados gracias a su despliegue físico sobre el terreno de juego. Da el equilibrio defensivo y ofensivo que todos los equipos necesitan.

Gonzalo Villar

Muy vigilado, fue principal objetivo de sus compañeros a la hora de salir jugando desde atrás. Cada vez que intervino el juego de los rojiblancos fue más fluido hasta que le duraron las fuerzas. Terminó siendo cambiado.

Bryan Zaragoza

Fue el único que intentó desbordar aunque no siempre lo consiguió. Los rivales saben que el malagueño es el principal argumento ofensivo del Granada CF y cuando recibe suele tener a dos contrarios que le enciman.

Uzuni

Prácticamente desaparecido en ataque, tan sólo lo intentó en un par de ocasiones pero está muy por debajo del nivel que se espera de él.

Lucas Boyé

Una jornada más el ariete argentino no marcó pero, al menos, rompió su racha de ocho jornadas sin disparar entre los tres palos. Trabajó como siempre pero, sorprendentemente fue cambiado cuando su equipo tenía un jugador más para dar entrada a Famara Diédhiou.

Melendo

Disputó los primeros minutos con Alexander Medina en el banquillo tras dos jornadas sin jugar. Sufrió una dura entrada de Iago Aspas en el talón que le costó al jugador gallego la roja directa.

Famara

Salió para tratar de generar peligro en ataque y aprovechar su corpulencia pero lo único que hizo fueron faltas viendo, incluso, una cartulina amarilla.

Callejón

De nuevo, escasa aportación del motrileño desde su entrada al césped.

Álvaro

Suplió a Carlos Neva y se le vio más en campo contrario que en el propio. Debe tener más minutos.

Antonio Puertas

Entró con el tiempo cumplido y apenas pudo entrar en contacto con el esférico.