El Granada CF desaprovecha en Vigo una nueva ocasión de engarcharse a la pelea por no descender

Alexander Medina llegó al Granada CF con la ilusión de abrirse camino en Europa tras pasar por equipos de su país, Argentina y Brasil. Entrenar en la liga española siempre es un aliciente pero era consciente que su primera experiencia en el Viejo Continente no iba a ser fácil, como así se está constatando. Tres partidos lleva el preparador uruguayo al frente el banquillo rojiblanco en los que ha sumado un punto en el único duelo que ha disputado como local.

Poco a poco, se va viendo el estilo de juego que le gusta al ‘Cacique’ pero, hasta el momento, no da para soñar con una permanencia cada vez más complicada. Restan dos partidos para el final de la primera vuelta en Primera División, ambos en casa, y de no sacarlos adelante el ‘milagro’ de la salvación será mucho más complicado. Por el Estadio Nuevo Los Cármenes deben pasar este martes el Sevilla FC, inmerso en una grave crisis institucional y deportiva, y el Cádiz. Los dos duelos serán entre semana y de sumar los seis puntos en juego, terminarían la primera ronda del campeonato con 14 puntos algo que, visto lo visto, todos los seguidores granadinistas firmarían.

La dinámica

Sin embargo, si se hiciera una encuesta entre abonados e hinchas, pocos apostarían por sumar dos victorias seguidas viendo la dinámica en la que está inmerso el club. Los números no dejan lugar a la duda. Un triunfo en diecisiete encuentros no invita precisamente al optimismo. De hecho, a día de hoy, el Granada CF que tanto ridículo hizo en la temporada 2016-2017 tenía a estas alturas del curso, tras 17 jornadas, un punto más que el actual. Sí, ese de Paco Jémez, Planagumà, Lucas Alcaraz y que terminó con el circo de Tony Adams. Ese equipo terminó la campaña con 20 puntos.

Aspectos positivos

Los rojiblancos cayeron por la mínima en Balaídos. Es evidente que si algo ha mejorado este Granada del ‘Cacique’ Medina es su aspecto defensivo. Aún no ha dejado la portería a cero, pero ha encajado cuatro goles en tres encuentros y dos ante el todopoderoso Real Madrid. Todo hace indicar que la sangría de tantos en contra se está cortando poco a poco porque lo que sucedió en la etapa de Paco López no era normal. Sin embargo, una vez ‘estabilizada’ la fase defensiva, toca trabajar, y mucho, la parcela ofensiva y ahí, el cuadro del técnico uruguayo tiene mucho que mejorar.

El portero

El fútbol es un deporte de errores. De lo contrario, todos los partidos terminarían con empate a cero. Es de perogrullo pero es que al Granada CF esos errores le están costando demasiado caro. A lo largo del curso se ha hablado mucho del nivel de los defensores, tanto laterales como centrales, pero en las últimas dos jornadas, por desgracia, el protagonista está siendo André Ferreira. El guardameta luso ha cometido dos graves errores que han costado cinco puntos. Ante el Athletic Club son muchos los que aún no saben qué quiso hacer el luso a la hora de recepcionar el remate de cabeza de Iñaki Williams. Frente al Celta, salió mal en el tanto del cuadro de Rafa Benítez. Dos regalos que en Primera División se pagan y mucho. Si Matteo Tognozzi no tenía en su planteamiento firmar a un portero, está tardando en apuntarse una notita más.

Poco peligro

En Vigo, los rojiblancos mejoraron en la segunda mitad a nivel ofensivo, no así en el primer acto en el que salvo una falta lateral botada por Gumbau que remató Ignasi Miquel, las ocasiones brillaron por su ausencia. Sin embargo, esa mejora duró muy poco. Apenas unos diez minutos, jugando peor con superioridad numérica que antes de la expulsión de Iago Aspas. Lo que se entendió poco fue el cambio de Lucas Boyé, se entiende que por cansancio, justo cuando el ‘Príncipe de las Bateas’ vio la roja directa. Entró Famara Diédhiou que lo único que hizo fueron faltas. Apenas se le buscó al senegalés mostrando nulas ideas ofensivas para hacer daño al rival. Y eso sí que es preocupante.

El futuro

El martes llega al Nuevo Los Cármenes el Sevilla FC. Lo normal es que lo haga con entrenador nuevo tras la destitución de Diego Alonso. Ya saben que el Granada CF es un especialista en ‘resucitar’ a los muertos. La cita vuelve a ser fundamental, otra “final” como definió Medina el partido de Balaídos en la charla previa a sus jugadores. Irse de vacaciones con otra cara es fundamental pero, de perder, si ya de por sí la segunda vuelta que tendrán que hacer los rojiblancos debe ser espectacular, cuando regresen al trabajo tendrán otro duelo vital que, de no sacar adelante, de poco servirán los nuevos fichajes que van a llegar.

Los refuerzos

Señaló Paco López en su despedida que el objetivo era llegar “vivos al mercado invernal de fichajes”. Sin embargo, en unas recientes declaraciones a Canal Sur, afirmó que no confía en las incorporaciones invernales. Y la realidad es que, en pocas ocasiones, un equipo con las actuales necesidades del Granada CF ha resurgido por la llegada de tres o cuatro incorporaciones. Pero no cabe otra que intentarlo pese a que la empresa será complicada. Eso sí, que los responsables de la entidad no esperen al 31 de enero porque entonces no merecerá la pena porque mientras llegan, se adaptan, se ponen en forma y entran en la dinámica del equipo, seguramente el Granada CF esté deshauciado. Al margen de lo que se pueda contratar en función del límite salarial, hay cuatro fichas libres sin necesidad de dar bajas aunque hay futbolistas que no cuentan, al menos de momento, como Alberto Perea o Weissman. Refuerzos en todas las líneas hacen falta, es evidente, ahora que haya intención (y dinero) para llevarlos a cabo es otra historia.