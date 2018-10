"La clasificación es una mentira"

Si algo quiso dejar claro ayer Diego Martínez en su comparecencia ante los medios de comunicación fue evitar que sus jugadores se crean la posición que ocupan en la tabla clasificatoria. El técnico gallego calificó como "una mentira" el segundo puesto de su equipo. "La clasificación me parece ahora una mentira. Esta Liga es una maratón de 42 jornadas y tan sólo llevamos ocho", apuntó. Un mensaje para frenar la euforia por estar situado en zona de ascenso directo y es que considera que "tenemos que pasar por casi todas las estaciones. Lo que sí es importante es sumar puntos porque eso refuerza la confianza de un proyecto nuevo como el nuestro".

No obstante, no pudo negar que su equipo va "en el camino adecuado y eso hace que en el día a día estamos con más energía y positivismo con respecto a la dureza de la competición". Al hilo, declaró que "es positivo el hecho de ganar puntos para seguir avanzando semana a semana pero ahora la clasificación no es 'real'. La única verdad son los puntos y hay que luchar mucho cada semana para poder sacarlos".

Respecto al Mallorca, Martínez lo definió como "un bloque muy competitivo y que, al llevar tiempo jugando juntos, ha pasado por muchas experiencias competitivas". Es por ello por lo considera como "un bloque maduro que viene de hacer cuatro goles y está en muy buena dinámica". No dudó en señalar que "me gusta ese equipo porque está bien trabajado en todas las facetas y además es intenso. Maneja y tiene buena nota en todas los aspectos del juego y cuenta con jugadores con experiencia y calidad en buen estado anímico". En concreto, incidió en que el conjunto entrenado por Vicente Moreno es un conjunto "bien ensamblado, muy competitivo e intenso. Si nos focalizamos sólo en una cosa estaríamos equivocándonos", por tanto, apuntó que "sabemos que tenemos que manejar muchos registros porque va a haber momentos de todo tipo y debemos estar preparados para todos ellos".

Respecto a su equipo, le pidió a sus jugadores ser "más eficaces que otras veces de cara a la portería rival. Lo más importante es que nos encontremos con nuestro dinamismo y fluidez. Tenemos que dar continuidad a nuestra identidad de juego y fortalecer aquello en lo que somos buenos". Pero también aclaró que tendrán que estar "muy concentrados, organizados y competir el partido entre todos", sobre todo porque "nos ha dado resultados". Por todo ello, el técnico rojiblanco cree el cuadro balear le exigirá mañana a su equipo ofrecer "nuestra mejor versión para ganar", aunque no dudó en manifestar que "estamos preparados y creemos en nosotros. Será un reto por su buena dinámica".

Por último, calificó el choque del pasado jueves ante el combinado de Marruecos como un partido "para acumular minutos y compensar la falta de rodaje de algunos jugadores así como ver a futbolistas del filial en una dinámica de competición y que vayan conociendo nuestras ideas".

En dicho duelo, el centrocampista Alberto Martín recibió un golpe en una de sus rodillas que no le permitieron entrenar ayer con el grupo en la sesión prevista a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva.

El capitán de los rojiblancos ya estuvo de baja durante varios días el pasado mes por una tendinopatía en la rodilla en la que ahora vuelve a tener molestias.

Los rojiblancos se entrenarán hoy por la tarde en Los Cármenes a puerta cerrada en una sesión que servirá para determinar si Martín puede estar disponible o no de cara al partido de la novena jornada.