"Hay que competir en cada partido como si fuera el último, todo lo demás es mentira"

Es realista, cabal, tiene las ideas muy claras y no vende humo. Habla con pasión, seguridad y convencimiento. Afronta el reto más ambicioso, ilusionante y seguramente difícil de una corta pero exitosa carrera en los banquillos. Es Diego Martínez (Vigo, 1980), el entrenador más joven de la Liga 123, el técnico del Granada.

-¿Qué pasa por su mente cuando el Granada lo llama?

Un jugador cuando vio el calendario dijo "la categoría es mortal", y es verdad. La categoría te obliga a ser humilde"Un buen resultado lo valida todo, y eso a medio plazo puede ser negativo. El resultado contamina la realidad" Es crucial resistir a la adversidad y ser constantes. La tolerancia a la frustración en esta categoría es un talento"Me ilusiona y me estimula el realismo. El fútbol actual se rodea de parafernalia y de vender humo, y eso me aburre" Tenemos un perfil de jugadores con hambre de fútbol, con ganas de reivindicarse, y eso tiene que marcar el camino"

-Una ilusión muy grande, tremenda, y también muchos recuerdos que te traen al origen. Fue todo muy rápido, se confirma que no continúo en Pamplona e inmediatamente sale esta oportunidad. Si hubiera una máquina del tiempo, hubiese firmado cuando llegué a Granada que 17 años después iba a ser entrenador del Granada.

-¿Qué es lo que más le ha gustado hasta ahora de la pretemporada del equipo?

-La predisposición de los jugadores y de todas las personas que rodean al equipo, es extraordinaria. También el nivel de atención de los jugadores y la energía que desprendemos. Estamos lejos, aún no está configurada del todo la plantilla, pero veo una buena energía en lo que se refiere a querer hacer, con los pies en el suelo y con un realismo que invita al optimismo.

-¿Y lo que menos le ha gustado?

-La mayor dificultad es que no tenemos la plantilla configurada. Hay muchos casos de incertidumbre, de jugadores que pueden salir pero que todavía están aquí y de jugadores que pueden venir pero que todavía no han venido. Y unas decisiones van a ir de la mano de las otras. Eso es un inconveniente de cara a sentar unas bases, aunque he de decir que el comportamiento de esos jugadores que aún no se sabe si se quedan o no está siendo de once sobre diez.

Se habla de una posible salida de Joselu, ¿hay jugadores imprescindibles, él u otro?

-Nuestras decisiones como club están muy condicionadas por el apartado económico, esa es nuestra realidad. Nadie nos puede ni comparar ni poner al nivel de otros equipos de la categoría. A nivel deportivo tenemos que tomar decisiones encajando el puzle por el apartado económico. Tenemos que movernos en esa realidad, para las salidas y las llegadas. Nos gustaría quedarnos con muchos jugadores que ya no están y con otros que van a salir, pero eso no puede ser, y agradezco al club que desde el principio ha sido muy claro conmigo. Por eso tenemos que ser claros con nuestra afición y explicarle que nuestra realidad es esta. A partir de ahí, a partir de que no podemos equipararnos con los equipos con un músculo económico tan potente, vamos a intentar dar lo mejor, armar el mejor equipo posible y suplir con ilusión lo que no podemos alcanzar con lo económico. Pero con los pies en el suelo. Tenemos que tener mucha humildad para competir con una realidad que no es equiparable a la de los transatlánticos que acaban de descender ni a la de otros clubes con nombre y prestigio que repiten en la categoría.

-¿Cómo ve a Adrián Ramos? Todos esperan que sea el jugador diferencial que no pudo ser el año pasado.

-Si los mejores jugadores del mundo, Messi o Cristiano, necesitan siempre de un equipo para poder rendir, y a veces, como vemos, ni con un gran equipo al lado consiguen sus objetivos, imagínate si es importante tener un equipo para los jugadores terrenales, y Adrián es terrenal. Él a lo mejor necesita que lo dejemos un poco tranquilo, tener continuidad en los entrenamientos, reencontrarse consigo mismo, ir ganando en confianza. La confianza no es que te pongan, la vas construyendo desde dentro, y eso es lo que buscamos, que vaya adquiriendo su mejor nivel y su mejor versión, pero para eso hay que dejarlo tranquilo. De él esperamos que lo intente y se esfuerce, y eso lo está haciendo a todos los niveles desde el primer día.

-¿Qué es imprescindible que el equipo sepa hacer cuando empiece la Liga que aún no hace?

-Aún hay facetas por descubrir. Conocemos cómo juegan los jugadores pero no cómo son, estamos en ese proceso. Cómo pueden encajar en lo que les pides, si tienen rendimientos o facetas escondidas, cómo mezclan con otros. Me gustaría que estuviéramos preparados para ganar el primer partido.

-¿Le gusta cómo ha quedado el calendario, le da alguna importancia?

-Voy a ser sincero. Cuando lo vimos dijimos "pufff, todos los partidos son difíciles". No soy de analizar la conveniencia del calendario, en esta categoría nunca sabes. Aquí hay que estar preparado para intentar ganar el primer partido, para llegar de la mejor manera posible a nivel individual y de equipo, y a partir de ahí competir cada partido como si fuera el último, porque todo lo demás es mentira. Un jugador cuando vio el calendario dijo "es que la categoría es mortal", y es verdad. La categoría te obliga a ser humilde.

-La racha de partidos más difíciles aparece superado el ecuador de la primera vuelta.

-Para mí el más difícil es el primero, y luego será el siguiente. Los recién ascendidos tienen ventaja porque tienen una estructura y unos automatismos ya creados. A eso le añades la ilusión de llegar a la nueva categoría.

-Ha llenado el cuerpo técnico de granadinos y de ex rojiblancos.

-Y además son grandes profesionales y buenas personas, todos tienen una calidad profesional muy alta y una calidad humana igual o mejor. Hemos intentado hacer un equipo complementario. Lo más importante es tener diferentes perfiles, que seamos complementarios entre nosotros.

-Pese a las dos malas últimas temporadas, la afición está respondiendo, ¿qué le dice eso?

-El sentimiento y el escudo están por encima de todo, eso es lo más importante de un club. No hay que ilusionarse por lo que pueda ser, tenemos que ilusionar nosotros en cada partido con lo que mostremos. Queremos transmitir que nos vamos a dejar la piel por intentar ganar cada partido. Agradecemos la confianza de la afición, cuanto más vayamos todos de la mano, sobre todo en los momentos de dificultad, y cuanto más converjamos nuestros esfuerzos mejor será. La tolerancia a la frustración en esta categoría es un talento. Entre todos nos tenemos que ilusionar pero en el día a día. La ambición a un año vista no existe. Yo me pongo en el papel del aficionado y creo que lo más importante es que sean realista conmigo, que me digan la realidad es esta y con esta realidad vamos a exprimirnos al máximo.

-¿En Segunda que es más importante que tener un vestuario unido?

-Ganar partidos. Pasa en Segunda y en todas las categorías, cuando ganas partidos y estás con confianza todo es más fácil. La diferencia es que en Segunda la gestión de las expectativas y la tolerancia a la frustración es tan importante como la unión del vestuario. Al final hay 18 equipos que quieren y pueden quedar arriba, las sorpresas, las fases de rendimiento por las que pasan todos… analizas los últimos cinco años y al final es crucial resistir a la adversidad, ser constantes y no tener picos de estados de ánimo. En la buena racha no puedes estar eufórico, sino que tienes que estirar el chicle para sumar todo lo que puedas, ni en la mala puedes entrar en depresión. No hacer un drama de cada mal resultado es muy importante.

--Ha tenido el Granada siete técnicos en las dos últimas temporadas, ¿le da un poco de miedo?

-Siempre pienso en el adelante. No pienso en qué va a pasar, pienso en que estoy muy ilusionado. A mí el realismo me ilusiona y me estimula. El mundo del fútbol actual se rodea de mucha mentira, de mucha parafernalia, de mucho vender humo, eso me aburre. A mí me gusta el tenemos esto y con esto vamos a sacar el máximo partido. Y como encima me ha ido muy bien desde esa perspectiva creo que tenemos que ilusionarnos con hacer un Granada fuerte y competitivo desde la humildad. Tenemos unas magníficas instalaciones, todo el mundo es consciente de nuestra realidad y tenemos un perfil de jugadores con ganas de reivindicarse, con hambre de fútbol, que quieren volver a encontrar su mejor nivel, y eso tiene que marcar nuestro camino.

-¿Qué queda del Diego Martínez que hace 17 años empezó a entrenar en el Imperio?

-La pasión por ser entrenador.

-Le pido un comentario de cada uno de los equipos por los que ha pasado. Imperio.

-La oportunidad de poder entrenar, sin haber entrenado nunca, siendo yo mismo. Es difícil que ocurra. Y poder aprender de grandes personas y profesionales.

-Arenas.

-Llegamos a un nivel máximo de juego, de capacidad de competir, convivir y sentir. Entrené allí con 25 años, fue muy especial.

-Motril.

-Mucho aprendizaje y exigencia con mucha capacidad de sufrimiento. Nos quedó la espinita de qué hubiese pasado si hubiera existido normalidad en lo económico porque hicimos récords de partidos sin perder y de puntos.

-Sevilla.

-No soy sevillista de cuna pero sí de adopción. Es el club que me dio la oportunidad de dar el salto a la elite desde muchos roles. Con el filial viví la demostración de que con constancia y trabajo, dando continuidad en el tiempo a una idea y un camino, se pueden conseguir cosas. Diez jugadores cuando ascendimos se tatuaron una frase que habíamos puesto en el vestuario: 'Como no sabían que era imposible, lo hicieron'.

-Osasuna.

-Es un club con una idiosincrasia y unos valores muy diferentes y muy bonitos. Ha sido una experiencia exigente y dura de mucho aprendizaje profesional y vital.

-Insiste mucho en sus comparecencias en la delgada línea que separa el éxito del fracaso.

-El problema es que el mundo del fútbol es muy interpretable. Lo importante es lo que pasa en el verde, por eso los protagonistas son los jugadores. La realidad de lo que sucede en un partido está muy contaminada por el resultado, es poco objetivable, puede estar muy distanciada de la valoración pública. Es tan interpretable que tengo claro que en el fútbol un buen resultado lo valida todo y eso a medio plazo puede llegar a ser negativo.

-¿Cómo de importante es para un futbolista la motivación?

-Es clave. Cada vez que te pongas la camiseta tiene que ser como si fueses a jugar tu último partido, tienes que competir con esa mentalidad, eso ayuda a transmitir, contagiar.

-Y hay que recordárselo al futbolista de vez en cuando.

-Hay que recordárselo no porque no quiera, sino porque no es fácil jugar al fútbol. El futbolista es persona, hay días que estás más inspirado y otros menos. Y luego se da el resultado, e independientemente de cuál haya sido tu rendimiento, el resultado lo contamina todo, para bien y para mal. Yo quiero que mis jugadores siempre estén con la flechita verde del Fifa para arriba, y esa motivación mueve montañas. A mí como entrenador me ilusiona exprimir al jugador, que dé el máximo nivel, que crezca. Motivación no sólo para jugar, también para entrenar, para convivir, para disfrutar de tu profesión. Le digo a los jugadores que si uno da el cien por cien, no de rendimiento sino de intentarlo, va a aumentar ese cien por cien; pero el que da el 95 por cien, mañana va a dar el 90 y pasado el 80. Y lo peor es que ese jugador está empezando a restar. -En la relación jugador-entrenador, qué hay que hacer siempre y qué no hay que hacer nunca.

-Depende de cada persona y de cada contexto.

-Un técnico que le ha marcado.

-Intento aprender de todos. El domingo leí una frase de Jorge Drexler en vuestro diario que decía 'todo aquel que tiene vocación por aprender siempre encuentra buenos maestros', y me identifico mucho con esa frase. Unai Emery, Michel, Óscar Cano, José Alfonso Morcillo… he trabajado con tanta gente buena que me siento un privilegiado.

-Un jugador.

-Valoro mucho a los que con menos condiciones son imprescindibles para el equipo, jugadores que exprimen al máximo sus condiciones y hacen mejores a los demás.

-Complete la frase. Si el Granada sube a Primera…

-No hablo de hipótesis. Lo único que me gustaría es estar a la altura cada día del mejor equipo de la categoría, ese es mi sueño ahora mismo, y luego las consecuencias que sean las que sean.