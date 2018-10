La consigna: enfocar de cerca

En el Granada todos son conscientes de que la competición no ha hecho nada más que comenzar y que aún queda un mundo por delante, por lo que no hay nada hecho a pesar de que el equipo que dirige Diego Martínez ocupe plaza de ascenso directo tras la disputa de ocho jornadas. El buen momento no está reñido con la prudencia, algo que ayer resaltó el centrocampista rojiblanco Ángel Montoro, quien aseguró que el equipo está centrado en el Mallorca, el equipo que el domingo visitará Los Cármenes (20:45 horas).

"Si piensas más allá del próximo partido te puedes dar un batacazo importante". Así de contundente se manifestó el jugador valenciano, quien insistió en que lo único que importa ahora es el próximo enfrentamiento y abogó por "no mirar más allá" porque, añadió, la Segunda División "es una categoría muy complicada". Es por esto que Montoro se centró ayer en el Mallorca, del que subrayó que a pesar de ser un equipo recién ascendido a Segunda "hace las cosas muy bien". Además, añadió que el partido "va a ser muy complicado", aunque declaró que confía en "sacar adelante" el encuentro.

El centrocampista valenciano se ejercitó ayer al margen del grupo por precaución

Montoro insistió en el mensaje de ir día a día: "Celebramos cada victoria, porque ganar un partido es muy difícil, y ahora sólo podemos pensar en el siguiente". Además, se refirió a los sentimientos que priman dentro del vestuario al afirmar que el equipo afronta "todos los partidos con la ilusión de ganar", y recalcó: "Tiene potencial para hacerlo"

El centrocampista, de 30 años y formado en la cantera del Valencia, abogó por "obviar lo que pasó" en la temporada anterior, "porque es pasado", y reconoció que están "muy cómodos" y que "la gente se divierte en el campo porque las cosas salen bien".

"Esperamos alargar esta dinámica lo máximo posible y mantener el nivel, pero sabemos que van a llegar también partidos malos", añadió Montoro, consciente de lo importante que es "estar fuertes defensivamente".

"Muchos equipos viven de tener un bloque fuerte y desde ahí crecer. Nosotros nos encontramos muy bien en ataque, pero desde la solidez defensiva. Cuando tienes calidad arriba y gente con desequilibrio, se hace todo mucho más fácil", destacó el mediocampista rojiblanco.

A título personal, dijo encontrarse "cómodo" después de que la pasada campaña no pudiera estar "todo lo bien" que deseaba, pues tuvo "muchas molestias físicas", y restó importancia a la buena pareja que forma en la media con Fede San Emeterio.

Para el valenciano, "todos los jugadores que hay en el equipo en esa posición son magníficos futbolistas, podrían jugar en cualquier momento y, cuando les toque a ellos, lo van a hacer muy bien y van a aportar mucho".

En la sesión de entrenamiento celebrada ayer, la primera que llevó a cabo el Granada para preparar el choque ante el Mallorca, Montoro se ejercitó en el gimnasio por precaución al sufrir una pequeña sobrecarga en los isquiotibiales. No obstante, se da por segura la presencia del centrocampista valenciano en el enfrentamiento ante la escuadra balear.