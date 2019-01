El Recreativo da síntomas de alarma roja

El Recreativo sigue en caída libre y lo que es peor, sin atisbo de reacción ni pinta de mejora. El equipo de Pedro Morilla sumó ayer su sexta derrota de la temporada consecutiva frente a un Jumilla que hizo lo justo para llevarse los tres puntos hasta tierras murcianas. Pero eso es lo que se necesita en Segunda B: ser contundentes en defensa y aprovechar las ocasiones en la meta rival. El filial ahora mismo no cuenta con ninguna de ellas, ni con las que quisiéramos buscar en las guías del fútbol. El centro del campo del segundo equipo del Granada CF no existe, el ataque no conecta y la defensa es un auténtico flan, como demostró en cada una de las llegadas del rival y dejó plasmado Antonio Marín al introducirse el balón en su portería cuando se alcanzó el ecuador de la primera mitad.

No es cuestión de ser negativo ni de seguir hundiendo a los chavales en edad formativa, pero Morilla ayer varió el sistema, introdujo de inicio a hasta cuatro futbolistas que pueden actuar como delanteros centro en el equipo, sacó a un quinto más en la segunda mitad, pero el equipo no lanzó entre los tres palos durante los 90 minutos de encuentro. Es más, en los primeros 45 ni tan siquiera inquietaron la portería de Simón y en la segunda sólo Andrés y Yael, con lanzamientos desde la frontal; y Ontiveros con un flojo remate de cabeza, produjeron que los poco más de 100 espectadores que se dieron cita en la Ciudad Deportiva se levantaran de su asiento, aunque sus remates no llegaran ni a ir entre los tres palos rivales.

El encuentro comenzó con hasta cuatro novedades en el once inicial del técnico sevillano. A los recuperados para salir de inicio Yael y Rubén Sánchez (tras lesiones) se unieron Juancho y Neva, quienes ya se olvidaron de ir con el primer equipo y les toca volver a achuchar con el filial. Ninguno de los cuatro tuvieron su día, pero menos los dos últimos, quienes evidenciaron una alarmante falta de ritmo al llevar semanas sin disputar ni un minuto de juego ni en Liga 1|2|3 ni en Segunda B.

El Jumilla avisó pronto, ya que Manolo lanzó desde la frontal en el primer minuto de juego, un disparo que se fue cerca de la escuadra de la meta de Lejárraga. El meta tuvo que salvar a su equipo pasado el cuarto de hora de partido, al meter una mano a la misma zona de la portería, tras lanzamiento directo de falta del capitán del Jumilla, un Manolo que demostró tener un buen disparo. Antes, en el 12’, los murcianos pidieron un posible penalti (aparentemente claro) por un agarrón de Fran Serrano sobre Carlos Álvarez, quien de espaldas en el área acabó en el suelo.

Tras los distintos avisos, el Jumilla encontró el máximo premio en el 23’. En una jugada que arrancó de una mala salida de Juancho desde la banda izquierda del ataque del filial, con pérdida de balón incluída, el despropósito finalizó con el remate en el segundo palo, sin querer, de Antonio Marín en su propia portería. Los visitantes, merecedores del resultado, pasaron a controlar el partido por completo. En el 28’ Carlos Álvarez tuvo otra ocasión de espaldas en la que sí pudo finalizar con un disparo que encontró respuesta con un despeje de balonmano de Lejárraga. El único acercamiento de los locales llegó en el 41’, cuando ninguno de los atacantes encontraron remate en el área del Jumilla a una falta lateral botada por un más que discreto Yael.

El paso por vestuarios no le cambió la cara al encuentro. Sin nada a destacar antes, se llegó hasta el 56’, cuando Morilla modificó su sistema 1-4-4-2 por un 1-5-3-2, con carrileros largos, y un teórico hombre gol más en el césped: Ontiveros. Pese a ello, el ‘overbooking’ delante atascó más al equipo, sin centro del campo alguno para hacer llegar con fluidez el balón al área contraria. Andrés lo intentó con un tiro lejano (61’) alto. En el 65’ fue Ontiveros quien remató en el área de cabeza una falta botada por Yael, pero se fue fuera. Por su parte, el Jumilla pidió un segundo penalti (63’), también sobre Carlos Álvarez, quien no pudo rematar en el área pequeña un balón que se encontró tras un mal despejo de la defensa. Yael pudo igualar (87’) con un tiro desde la frontal que se perdió cerca del poste.

La derrota, unida a la victoria del Sanluqueño del ex rojiblanco Abel Gómez, hace que el ‘Recre’ vea cada vez más cerca los puestos de descenso directo: dos puntos. Las dos próximas jornadas serán clave, ya que se miden a los dos últimos, nuevos rivales directos.