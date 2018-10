Un derbi para resarcirse

Con una derrota en seis partidos y a un punto de la zona de play off llega la Unión Deportiva Almería al Estadio de Los Cármenes, en una cita en la que los rojiblancos buscan regresar a los puestos de ascenso directo. Un derbi andaluz que tendrá un buen ambiente en las gradas y que los de Diego Martínez quieren sacar adelante para resarcirse de la derrota cosechada hace siete días en Alcorcón.

Se cortó en tierras madrileñas la dinámica positiva de tres victorias consecutivas. Pero lejos de caer en la depresión por no sumar, la forma de caer en Santo Domingo ha reforzado al grupo, sobre todo por cómo se jugó con un jugador menos y por detrás en el marcador. Una línea que hará que hoy la instalación de Zaidín, si la climatología lo permite, presente un buen aspecto para ver un choque más que atractivo entre dos equipos que en las últimas seis jornadas son dos de los tres mejores equipos que más puntos han sumado, 13 los almerienses por 12 los granadinistas.

Será un duelo con un ausente destacado. Se trata del capitán Víctor Díaz, sancionado con un partido por su dura entrada a Nono en Alcorcón que hará que Quini vuelva al lateral diestro, donde rindió a gran nivel las cuatro primeras jornadas hasta que José Antonio Martínez entró en el once inicial desplazando a Víctor a su posición natural. La sanción del '16' y la lesión de Adri Castellano hará que Diego Martínez convoque por segunda vez en la temporada a Pablo Vázquez, y no sería extraño que a algún lateral del Recreativo, sea Antonio Marín o Carlos Neva, que en caso de no jugar podrían hacerlo mañana con el conjunto de Pedro Morilla ante el Badajoz.

Del resto del once no se espera grandes novedades, aunque el técnico rojiblanco, que ha dado más de una sorpresa en sus alineaciones, podría optar por volver a situar a Fede Vico en la mediapunta en cuyo caso Vadillo o Pozo serían los sacrificados. Pues se antoja complicado que Antonio Puertas, que se mide a su ex equipo, no juegue teniendo en cuenta la motivación con la que saldrá al campo tras ser pitado la temporada pasada cuando entró desde el banquillo en la recta final del choque que, el hoy deportivista Pedro Sánchez, desniveló en tiempo de descuento con asistencia del almeriense.

Cuatro puntos de quince posibles ha sumado el Almería a domicilio, venciendo en campos tan complicados como Los Pajaritos de Soria y sumando un punto en Albacete. Tan sólo dejó una vez su puerta a cero, ante el Numancia, mientras que el resto de duelos René fue batido.

El conjunto de Fran Fernández llega a Granada con varias ausencias destacadas y un par de dudas. Esto hace que, al igual que su homólogo, dé hoy la lista de convocados. Se perderán la cita Fran Rodríguez, Gaspar Panadero, Samu de los Reyes, Nano y Sergio Aguza, a los que se les ha sumado esta semana el central Juan Ibiza, que se rompió el pasado domingo en Albacete.

Precisamente la ubicación de Ibiza es una de las principales incógnitas, porque hay sólo dos jugadores en el eje de la zaga en condiciones de jugar, Trujillo y Owona. Se espera que Esteban Saveljich, que se lesionó ante Las Palmas, puede volver hoy, mientras que Juanjo Narváez, que se retiró lesionado en Albacete, también podría al menos vestirse de corto.

Con los precios más caros de la temporada, los rojiblancos buscarán seguir firmes en casa donde hasta el momento están haciendo disfrutar a sus seguidores.