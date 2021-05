Diego Martínez dijo adiós al Granada CF. En una rueda de prensa telemática, con presencia del director deportivo Fran Sánchez, Pepe Macanás, los capitanes del equipo y todo su cuerpo técnico, el míster gallego se despidió de la entidad rojiblanca tras confirmarse el pasado jueves que no seguirá. Lo curioso del acto, que se celebró en la sala de prensa del Estadio Nuevo Los Cármenes.

El gallego tuvo palabras de alabanza a su equipo de trabajo, jugadores y resto del club señalando que “los resultados son gracias a un equipo maravilloso de personas”. De ahí que apuntara que “reconozco que es lo que más me llena”. En su intervención, en la que se le vio emocionado en más de un momento, insistió en que quería fuera un “día feliz” porque ha sido “fascinante”. “Nos hemos dejado el alma durante estos tres años de éxitos brutales en lo profesional y en lo humano”, señaló. Tras asumir que “entiendo que mi decisión no sea compartida”, se mostró “superorgulloso” del trabajo llevado a cabo porque “es muy complicado sentirse querido, arropado e identificado”.

Sin negociación

El entrenador que más tiempo ha estado en el banquillo nazarí quiso dejar claro que “no ha habido negociación económica alguna. En ningún momento ha hablado ni de nombres, ni de cifras como tampoco he mantenido conversaciones con otro club”. Al hilo, declaró que en la toma de decisión que le costó “muchísimo, he escuchado al club, al equipo técnico y a mí mismo pero mi marcha no tiene nada que ver con otro equipo ni por un aspecto económico”.

Tras una temporada tan intensa con 58 encuentros, se ofreció a la entidad y al nuevo cuerpo técnico que llegue “para lo que necesiten”, pero reconoció que “física y mentalmente me he vaciado. Necesito estar con mi familia, desconectar y estudiar o valorar si surge una opción de trabajo para el futuro”. Durante su comparecencia manifestó que sus tres años en el Granada CF “ha sido una aventura desgastante. Siento y pienso que mi ciclo ha llegado a su fin y paso a un lado, entrego el testigo y espero que el club dé un paso adelante. Esta es mi casa y así lo siento”.

"Siento y pienso que mi ciclo ha llegado a su fin y paso a un lado"

En su relato destacó que “llegué un 18 de junio de hace tres años. Mis amigos me decían que si estaba seguro porque el banquillo del Granada CF era una silla eléctrica. Pero eso me motivó más todavía”. En ese sentido, resaltó que “es un honor ser el equipo técnico que más tiempo seguido ha estado en este club y eso dice mucho del trabajo realizado. Hemos crecido juntos de la mano, todos somos mucho mejores y hemos sido felices”.

Dos reuniones tuvo con Patricia Fernández y Fran Sánchez pero finalmente optó por no seguir. “Uno tiene que ser fiel a sí mismo y a los valores que le guían en la vida más allá del dolor que puede generar. Entiendo que es lo mejor para que el club siga creciendo porque creo que necesita un nuevo impulso”, incidió. Aunque matizó que “estaré ayudando desde la tribuna como un granadinista más. Es mi deseo y creo que es lo que va a ocurrir”.

Éxitos

Cuestionado por el balance que hace de estos tres años y con qué momento se queda, afirmó que “sería injusto quedarse con uno. Lo que más me llena son los momentos únicos que he vivido al margen de los resultados. Eso se queda para nosotros, hayamos ganado o perdido. El proceso de los tres años ha sido increíble, repleto de éxitos deportivos pero ha sido el cómo lo que lo ha hecho fascinante”. Quiso incidir en esa idea y apuntó que “han sido tres campañas repletas de valores que hemos construido. Los protagonistas son los futbolistas pero el equipo lo conformamos todos. Es algo tan bonito que no cabe más felicidad”.

"Es un honor ser el equipo técnico que más tiempo seguido ha estado en este club"

Y es que el vigués aclaró que “dejo en Granada relaciones humanas, complicidad y conexión. Son muchas cosas y sería injusto quedarme sólo con una. Es algo impagable”. Eso sí, tras no renovar negó que si fuese por el miedo de ‘bajarse’ de la rueda de los entrenadores en activo porque si fuera así “nunca me hubiese hecho entrenador. Esta profesión es de riesgo y hay que tomar decisiones. Estoy convencido de que es lo que tengo que hacer y me voy satisfecho y pleno. Todos nos hemos dejado el alma y eso ya es un éxito”.

Los capitanes

En cuanto al momento en el que se lo comunicó a los jugadores y tras apuntar que “llevo evitando a los capitanes unos días porque se me iba a hacer más complicado analizar con objetividad”, desveló que se han enterado “por mí. En los próximos días tendré un mensaje con todos pero antes de hacerse público me dieron una sorpresa tras la reunión y aparecieron en el sitio donde estábamos. Esos momentos fueron únicos”.

Los niños

Su legado sólo se verá “con el tiempo”, pero agregó sentirse “muy orgulloso por dejar un legado emocional en todo el club, la afición y, especialmente, que los niños vayan de rojiblanco horizontal. Eso en sí mismo es lo más importante”.

Diego Martínez se irá del Granada CF sin despedirse de la afición en un partido oficial pero también tuvo palabras para los seguidores: “Me hubiese gustado poder decir en esta rueda de prensa que toda la sociedad ya hace la vida que hacíamos antes de la pandemia. Haberle proporcionado felicidad a la gente como me han traslado hacen más especial estos tres años”. Por ello, quiso “darle mi más profundo agradecimiento porque nos han hecho ser el equipo técnico más feliz del mundo”.

"Haberle proporcionado felicidad a la gente como me han traslado hacen más especial estos tres años"

Sobre si se considera el mejor entrenador que ha pasado por la entidad nazarí en sus 90 años de historia dijo que “el tiempo dirá si es así. Si estoy aquí es porque mi equipo ha obtenido grandes resultados pero de un entrenador no se puede decir que es el mejor. Es un éxito de todos”. Eso sí, aseguró que “hemos dejado la camiseta en un lugar mejor, eso lo tengo claro pero un el futuro vendrán otros jugadores y entrenadores que mejorarán lo que hemos hecho”.

Hasta siempre, hasta luego

En su despedida finalizó indicando que “cuando uno da lo mejor que tiene no queda nada por hacer. A partir de ahí, todo lo que venga es una consecuencia del ello. Sólo puedo dar la gracias y me siento muy feliz como granadinista, abonado y granadino de adopción que soy. Para mí esto es un hasta siempre y un hasta luego. Siempre voy a estar vinculado a este club más allá de que sea entrenador o no. En este club lo que marca las diferencias son las personas que lo integran”. “Ha sido extraordinario”, concluyó.