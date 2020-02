Diego Martínez se medirá el domingo a Osasuna, su ex equipo

Hay decisiones que se toman en los equipos de fútbol que no suelen salir bien. Y otras que se adoptan quizá demasiado a la ligera. Una de ellas fue la rescisión del contrato de Diego Martínez con Osasuna, al que llegó procedente del Sevilla Atlético por dos años. En el cuadro pamplonés no cumplió con el objetivo del ascenso. Ni siquiera lo metió en play off, por lo que se decidió terminar con su vinculación, situación que fue aprovechada por el Granada CF para contratarlo.

El paso del tiempo y los resultados que está cosechando con la entidad rojiblanca hacen que la afición rojiblanca esté más que contenta con su aterrizaje en la entidad presidida por Jiang Lizhang, sobre todo por la conexión que tiene con la grada. Precisamente esta ausencia de buen feeling con los seguidores de El Sadar fue uno de los motivos de su salida. Aunque tampoco le ha ido mal al cuadro navarro con Jagoba Arrasate, pues logró el ascenso la pasada campaña y lo tiene situado en undécima posición.

El domingo, el técnico gallego volverá a la que fue su casa. El curso pasado ya lo visitó y cosechó una derrota por la mínima en un buen encuentro que sentenció Rubén García con un disparo desde la frontal. Los duelos ante su ex equipo del vigués cuando los rojiblancos han jugado en Los Cármenes se han saldado con dos victorias. El año pasado 2-0 y este curso triunfo por la mínima en la novena jornada gracias a un tanto de Domingos Duarte.