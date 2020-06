Diego Martínez: "Jugar con la sensación térmica que habrá en el campo no es saludable"

El técnico del Granada CF Diego Martínez lamentó en la comparecencia previa al choque de este domingo ante el Eibar que la Liga de Fútbol Profesional no haya cambiado el horario del duelo ante los vascos, que se disputará a las 19:30 horas y con una previsión de 33 grados de temperatura. El gallego reconoció que “esperaba que hubieran cambiado horario por la sensación térmica que habrá porque no es saludable y es un factor más de dificultad para los equipos, pero no lo han hecho y habrá que adaptarse”.

Un duelo que estará marcado por la ausencia de Rui Silva debido a su lesión pero el vigués, que resaltó que “es una mala noticia fruto de la vorágine de partidos que llevamos”, le dio toda la confianza públicamente a Aarón, del que dijo que “es su momento y ahí tiene una gran oportunidad tras trabajar todo el año”.

Recuperar

Pese a contar con seis días para preparar el duelo, declaró que la semana “la hemos dedicado a recuperarnos. Apenas hemos hecho un entrenamiento colectivo de calidad porque la mayor parte del tiempo la hemos dedicado a recuperar sensaciones, reducir la fatiga e intentar poner a los jugadores con el ‘contador a cero’”. No obstante, tiene claro que “en algunos casos se ha conseguido pero en otros no”. En cualquier caso, apuntó que “no ha sido semana normal de preparación de partido ni mucho menos. Hemos tenido que tirar de mucho vídeo porque esto es otro fútbol y lo que sí tenemos claro es que será muy difícil alcanzar nuestra mejor versión, ya no sólo nosotros sino también el resto de los equipos”.

Y es que a la ausencia de Rui Silva se lo podría sumar la de Dimitri Foulquier, del que dijo que “hasta el ultimo momento no sabremos si podremos contar con él, pero no es el único con problemas, hay jugadores que no están al 100% para competir”.

"Antes de empezar la temporada la permanencia era una ilusión y la hemos transformado en una realidad"

Respecto al rival, resaltó que es un equipo “reconocible, que está consolidado en Primera División y que se muestra muy intenso y siempre empuja mucho”. Para Diego Martínez, el Eibar suele plantear encuentros “difíciles de jugar, transmiten mucha viveza en las segundas jugadas y es muy competitivo. Sus últimos resultados le han dado confianza y fuerza pues viene de ganar al Valencia y hacer un buen partido ante el Real Madrid”.

Objetivo

Cuestionado por el próximo objetivo de su equipo una vez que se ha asegurado la permanencia, señaló que “antes de empezar la temporada la permanencia era una ilusión y la hemos transformado en una realidad. Contar con 43 puntos que hacen historia es un éxito absoluto, pero a partir de ahí queremos sumar todo lo que podamos pero Europa no es exigencia para nosotros”. Y lo argumentó aclarando que “eso es para otros equipos que cuentan con más presupuesto pero mi equipo dará lo máximo en cada partido porque si algo tenemos es compromiso. Queremos seguir sumando puntos y escribir con letras doradas la historia del Granada CF”.