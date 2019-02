Diego Martínez: "Nos faltó conectar mejor"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, calificó como “un partido muy igualado y muy cerrado” un choque que resumió de la siguiente forma: “Lo iniciamos bien en los primeros minutos, tuvimos una acción muy buena en el córner. Osasuna aprieta mucho y tiene unos arreones difíciles de controlar, y después hubo una fase en que ellos lo igualaron. Nos faltó conectar mejor por dentro para poder amenazarlos más. Un partido con pocas ocasiones, muy disputado, muy competido, en el que cada metro se peleaba como si fuera el último. En una acción de varios rechaces le cae el balón a Rubén García que una vez más vuelve a marcar la diferencia”.

“Lo intentamos pero no hemos estado precisos. Nos faltó conectar con Fede Vico. José Antonio ha hecho un buen partido pero no era fácil girarse y tener la fluidez que tenemos normalmente como equipo. No acabamos de conectar en los centros al área. Vimos a un Osasuna incómodo en muchos momentos respecto a otros partidos. En los últimos minutos lo intentamos más con el corazón que con la cabeza”, añadió.

“Estoy muy orgulloso de mi equipo y de mis jugadores cuando perdemos y cuando ganamos. Tenemos 44 puntos, algo impensable a principio de temporada. Quiero dar la enhorabuena a José Antonio y a Alberto que llevaban tiempo sin jugar y lo han hecho bien”, agregó Diego, quien dijo que le gustaría que José Antonio “no se quedara con la última jugada, que se queda sin fuerza y despeja mal. En líneas generales ha hecho un buen partido en un reto que no era nada fácil. Nos alegramos por él porque trabaja mucho y muy duro durante la semana”.

El técnico también desveló que una lesión estaba tras la suplencia de Nico Aguirre: “Cuando comentaba que ha sido la semana más difícil del año es porque hemos sido un equipo que ha tenido una alta disponibilidad durante la mayor parte de la temporada, pero las dos veces que hemos tenido lesiones se han focalizado en el lateral izquierdo y esta semana en el medio perdiendo a San Emeterio, Montoro y Nico Aguirre. Nico ha hecho un esfuerzo brutal por llegar al último día pero no estaba en condiciones, sólo podía jugar algunos minutos si fuese necesario”.