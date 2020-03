Así contamos en directo el Granada CF - Athletic de semifinal de Copa del Rey (2-1)

La historia pesó más. Era el momento de la Operación Remontada y todo estaba preparado para ello. El Athletic había hecho los deberes en la ida, en la que se impuso por 1-0, pero aún tenían que pasar por un estadio de Los Cármenes que no se lo iba a poner nada fácil y así se demostró. Un recibimiento masivo, nunca visto hasta entonces en Granada, una ciudad totalmente volcada para un encuentro que ya se había convertido en histórico y que incluso se puso de cara. Pero Yuri, cuando peor estaba el Athletic, dictó sentencia con un tanto que dejaba sin valor los goles de Carlos Fernández y Germán. Adiós al sueño copero, tras un encuentro en el que, pese a todo, el Granada CF demostró ser merecedor de un pase a una final que acaba siendo vasca.

La imprecisión de cara a puerta fue la tónica general de unos primeros compases de juego en los que las faltas se hicieron protagonistas. El Granada CF tenía claro a qué quería jugar, pero el Athletic no se lo ponía nada fácil y aunque al principio se habían visto atisbos de dominio local, los primeros 45 minutos fueron un tú a tú sin apenas ocasiones de gol. Tan sólo una de Yangel Herrera para el Granada CF que Williams sacó bajo palos.

Sin embargo, el guión cambió nada más comenzar la segunda mitad. A los tres minutos, Carlos Fernández avivaba el sueño. Machís puso desde la izquierda un centro al segundo palo que cazó Carlos Fernández y, de cabeza, logró batir a Unai Simón. Minuto 48', 1-0 para el Granada y estallido de alegría en Los Cármenes.

El Granada CF cada vez iba a más ante un Athletic que no podía frenar las arremetidas nazaríes. Un ejemplo de ello era la amarilla que veía Vesga por un agarrón a Yan Eteki cuatro minutos antes de que el sueño cobrase aún más vida. Germán logró ganarle la partida a Unai Núñez en un salto y, de cabeza, anotó el 2-0 a falta de 15 minutos para el final. Sin embargo, al Athletic solo le bastaron cinco minutos y una llegada al área para hacer añicos las ilusiones granadinistas. Yuri logró batir a Rui Silva con un disparo desde la izquierda, un gol que llegó en el peor momento del Athletic pero que le ha dado finalmente el pase a la final.

El Granada CF lo intentó hasta el final pero no hubo suerte. La historia acabó pesando más y los nazaríes se quedan a las puertas de una final con acento vasco, que se disputará el próximo 18 de abril en el estadio de Cartuja de Sevilla. Eso sí, lo que no se ha roto es la ilusión levantada en una ciudad que, pese a todo, sigue orgullosa de sus jugadores. Ahora, a pensar en la Liga y... ¿Por qué no soñar con algo más de cara a junio?

Final (2-1)

95' Se acabó. Adiós al sueño de la final. Yuri rompe el sueño copero ante un Granada CF que lo dio todo por hacerlo posible.

90' Lo intenta en Granada CF sin fortuna. En el 88' Un córner botado desde la derecha al segundo palo, acabó en Antoñín, que la tocó para Víctor Díaz que jugó con Fede Vico, buscó centrarla pero despejó la defensa bilbaia, la bola cayó a Machís pero su remate se marchó por encima de la portería. Se añaden 4 minutos de descuento.

84' Diego Martínez apuesta por quitar a los dos carrileros (Carlos Neva y Foulquier) para dar más fuerza a la delantera con Fede Vico y Antoñín, que debuta con la elástica nazarí.

80' Gol del Athletic. Yuri logra batir a Rui Silva y, de momento, mete al Athletic en la final. El Granada CF necesita un gol para poder hacer historia ya que, de momento, el 2-1 le vale al Athletic que logró imponerse en el partido de ida por 1-0. El tanto del conjunto vasco llega en el momento justo para meter a los suyos en el partido cuando parecían fuera de él. Se queda mudo Los Cármenes.

75' ¡GOOOOOL GOOOOL GOOOOOOL GOOOL GOOOOOL DE GERMÁÁÁÁÁÁÁN! Un córner botado por Machís desde la izquierda, llegar Germán que logra rematar por encima de Unai Núñez y enviar el balón al fondo de la red. El Granada CF comienza a rozar la final tras el 2-0. Los Cármenes estalla de alegría.

71' El Granada CF se ha hecho con el partido. Los nazaríes logran imponerse en los balones divididos ante un Athletic que no logra fiinalizar de cara a meta. La impotencia de los jugadores de Garitano se muestra en acciones como la de Vesga, que ha visto la amarilla, por un agarrón a Yan Eteki.

64' ¡LA QUE TUVO CARLOS NEVA! Una gran jugada rojiblanca en la frontal del área, el balón acaba en Carlos Neva que remata a puerta y la pelota sale por la derecha. Los nazaríes están sólidos y bien centrados en el terreno de juego y logran hacerse con todos los rechaces o despejes que hay en el encuentro.

59' Yangel Herrera no puede seguir. El venezolano se marcha lesionado, triste pero ovacionado por la granada. Entra en su lugar Yan Eteki. Antes, se produjo el primero del partido en las filas del Athletic: se retiró Ander Capa y entró Íñigo Córdoba.

50' Amarilla a Germán por una entrada sobre Muniain. Yuri, desde la izquierda y fuera del área, remata tras una asistencia de Muniain de libre directo, pero el balón acaba fuera.

48' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL de CARLOS FERNÁNDEZ! Se cae el estadio de Los Cármenes. Centro de Machís desde la banda izquierda, a la altura del vértice del área, remata de cabeza de Carlos Fernández al segundo palo, no llega Unai Simón y el balón acaba cruzando la línea de meta.

45' No hay cambios en ninguno de los dos equipos. El Granada CF tiene 45 minutos para buscar la remontada ante un Athletic al que le vale el empate a cero.

Arranca la segunda parte

21:50 horas. Así ha sonado el himno del Granada CF en Los Cármenes cuando los jugadores han saltado al terreno de juego:

Descanso en Los Cármenes (0-0)

45' ¡LA QUE HA TENIDO EL GRANADA! Un córner a favor del Granada CF botado desde la izquierda, remata Yangel Herrera de cabeza, saca bajo palos, con el pie, Williams, el rechace acaba de nuevo en el Granada CF y un segundo remate de Víctor Díaz acaba yéndose por la izquierda. Llega el descanso a Los Cármenes.

40' Últimos cinco minutos. Primera tarjeta amarilla del partido para Yeray por una dura entrada a Gonalons. Falta peligrosa a favor del Granada CF. La bota Darwin Machís que la pone al centro del área, despeja Íñigo Martínez pero logra anticiparse de nuevo Machís para recuperar el balón. Finalmente la jugada acaba en saque de puerta para el Athletic, tras un centro desde la derecha del venezolano que no encuentra rematador y acaba saliendo por línea de fondo.

31' ¡La que pudo haber liado Unai Simón! El portero trató de recortar ante Carlos Fernández, que logró hacerse con el esférico tras un error del guardameta, trató de ponerla para Machís pero se anticipó Yeray.

30' ¡La que ha tenido el Athletic en el 28'! Williams, desde la derecha, la puso para Raúl García que remató solo cuando el balón aún estaba botando y la mandó fuera. Tan solo dos minutos después llegó la réplica del Granada CF con un disparo de Carlos Fernández que atajó sin problemas Unai Simón. Aumenta la intensidad en un partido muy igualado y que está totalmente abierto, sin dominador claro.

23' ¡PAAAARAAAADÓÓÓÓN de Rui Silva! Una contra del Athletic puso en apuros a la defensa del Granada, hasta el punto de que Víctor Díaz trató de despejar de cabeza pero el disparo se iba directamente al fondo de la portería. Tuvo que aparecer de forma estelar Rui Silva para evitar lo que podía haber sido el 0-1, con gol en propia puerta del Granada CF.

20' La tuvo el Granada CF en el minuto 16' con un buen centro de Cárlos Fernádez desde la derecha; el balón se pasea por delante de la portería de Unai Simón sin que ningún jugador del Granada CF llegue a rematar y acaba fuera. Un claro ejemplo de las imprecisiones que muestras ambos conjuntos durante estos primeros compases de juego en las que las faltas acaparan el protagonismo: seis en los primeros 20'.

10' Probó suerte Yangel Herrera con un disparo que se fue muy por arriba en el minuto 8'. El Granada CF ha salido más enchufado pero no logra precisar de cara a puerta ante un Athletic férreo en defensa. Sin ocasiones claras por parte de ambos conjuntos hasta el momento.

5' Primeros minutos de juego con imprecisiones por parte de ambos encuentros. El primero en buscar puerta ha sido Raúl García, que intentó sorprender sin suerte. Después, Machís probó suerte para el Granada CF con un disparo flojo.

21:00 horas. ¡Echa a rodar el balón de juego sobre el césped de Los Cármenes! Arranca el partido del que saldrá el segundo finalista de la Copa del Rey con una falta de Yangel Herrera sobre Íker Muniain en el círculo central.

Arranca el partido

20:55 horas. Suena el Himno del 85 aniversario en Los Cármenes a la par que se realiza el juego de luces en el estadio. Un mosaico gigante y un tifo lucen en las gradas de Los Cármenes mientras los granadinistas cantan a cappella su himno. "Sueños de campeón", se lee en el mosaico lucido en la parte de preferencia.

20:50 horas. Diez minutos para que arranque la gran cita. Nervios a flor de piel, cánticos, y gritos de ánimo para buscar una remontada que haga historia en el club.

20:35 horas. Salta el Granada CF a calentar con el 'Bienvenidos' de Miguel Ríos adaptado par la Operación Remontada. La grada de Los Cármenes canta además "Sí se puede". Todos confían en la remontada cuando faltan 25 minutos para que arranque un encuentro que se ha convertido en una final.

20:30 horas. Empiezan a llenarse las gradas de Los Cármenes cuando faltan 30 minutos para que eche a rodar el balón. Los jugadores de ambos equipos ya calientan sobre el verde.

20:00 horas. Alineación confirmada Rui Silva; Foulquier; Víctor Díaz;Germán; Domingos Duarte; Carlos Neva; Gonalons; Yangel Herrera; Antonio Puertas; Darwin Machís y Carlos Fernández. Diego Martínez apuesta por Carlos Fernández como único punto en un once en el que no ha podido contar con Soldado, que se pierde el partido por sanción.

19:50 horas. Alineación confirmada del Athletic Club de Bilbao: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; San José, Vesga; Muniain; Raúl García y Williams. Con esta alineación Garitano ha suplido la baja por sanción de Dani García con Mikel San José.

19:40 horas. El recibimiento al equipo ha sido masivo. Gritos de "Vamos, mi Granada, vamos campeón", "Sí se puede", entre otros, bengalas, banderas, bufandas y miles de gargantas unidas para transmitir sus ánimos a la afición.

19:30 horas. El autobús del Granada CF empieza a doblar la esquina de la calle Pintor Maldonado. Gritos de ánimo, cánticos, bengalas y miles de bufandas arriba para recibir a la plantilla que hoy buscará hacer historia y lograr el pase a la final.

19:20 horas. Las bengalas tiñen de rojo la calle Pintor Maldonado. Todo listo para que lleguen los jugadores en el autobús del equipo.

En la otra esquina del estadio, los aficionados del Athletic aguardan la llegada del cuadro bilbaíno.

19:15 horas. Todo preparado para que el autobús del Granada CF llegue a Los Cármenes. Falta una hora y cuarenta y cinco minutos para arranque el partido del que saldrá el segundo finalista para la Copa del Rey y la afición rojiblanca sueña con hacer historia y alcanzar esa plaza.

🔴 Directo | Sigue la señal TV del recibimiento de la afición del #Granada al bus del equipo. La llegada a Los Cármenes. #ConFuerzayConValor #GranadaAthletic #CopadelRey https://t.co/lcwVcS9yBN — Granada C.F. ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) March 5, 2020

19:00 horas. La hora señalada ha llegado. Miles de aficionados granadinistas se agolpan en la calle Pintor Maldonado para el recibimiento de un Granada CF que ha demostrado ser capaz de todo y más. El ambiente se calienta con el himno a capella mientras esperan la llegada del autobús del Granada CF.