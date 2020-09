Distintas tácticas posibles de cara al choque de Europa League en Albania

Jugar tres competiciones es algo que realizan muchos equipos cada temporada, algunos acostumbrados a ello, y otros que no lo están tanto. El segundo de los casos engloba al Granada CF, que no es que no lo suela hacer, es que nunca se ha visto en esta situación. Por ello, tendrá que comenzar poco a poco a adaptarse para que no le acabe pasando factura.

Para ello, Diego Martínez deberá de dibujar un buen trazado táctico, sabiendo qué conviene más en cada competición y dando importancia a unas sobre otras. Además, los descansos a futbolistas claves se antoja imprescindible para que puedan rendir al 100%.

Y eso se pudo ver el comienzo el pasado sábado en el encuentro de Liga frente al Athletic, donde según iba evolucionando el partido la alineación iba cambiando.

Tres sistemas ante el Athletic

Contra los bilbaínos, el conjunto rojiblanco comenzó con un 4-1-4-1, intentando mantenerse fuerte atrás, pero con llegada en la parte ofensiva. Esto era sobre todo al atacar, ya que al defender, el sistema de juego se transformó en un 4-2-3-1, añadiendo más carga defensiva con el doble pivote formado por Yangel Herrera y Luis Milla.

No quedó ahí la cosa, ya que antes de concluir el encuentro, la entrada de Víctor Díaz en los compases finales hizo que se pasara a jugar con un 5-4-1, defendiendo con tres centrales y defensa de cinco, añadiendo a Gonalons en la pieza defensiva.

Esto invita a pensar que el técnico vigués no va a usar una sola formación esta campaña, sino que va a cambiar según se presten las necesidades de los partidos. Si en un solo encuentro ha sido capaz de cambiar el sistema en varias ocasiones, lo repetirá a lo largo de la campaña ya hizo el año pasado.

Posible alineación defensiva en Europa

Por lo tanto, en la eliminatoria europea de este jueves, ante el Teuta, el técnico del club nazarí se encuentra con la tesitura de varias posibilidades y todas ellas válidas según las características del rival. Pudiendo ser modificada durante los minutos de juego.

En este tipo de competición donde el rival es tan desconocido, conseguir un gol es algo que proporciona gran ventaja y mucho más en una situación como esta que será a partido único. Por ello, quizás la opción de tres centrales y dos carrileros sea la escogida por Diego Martínez. Víctor Díaz está prácticamente fresco al haber jugado muy poco en Liga, por lo que puede gozar de todo el carril derecho para él solo.

Esta opción hará que el Granada CF se centre en el contragolpe, donde tiene armas veloces como Kenedy, que puede partir desde la titularidad y darle un punto extra de velocidad. Otro de los que podría tener minutos es Jorge Molina, que no jugó contra el Athletic y el Teuta podría ser un rival perfecto para que el ex del Getafe se estrene con la elástica de su nuevo conjunto.

Sin cambios en la portería

Donde no habrá cambios será en la portería, donde se mantendrá en el arco Rui Silva. Aarón Escandell jugó el año pasado en Copa del Rey pero en los duelos claves fue el portugués el que defendió el arco como así ocurrirá en Albania.

Todo se verá fortalecido con la vuelta y la puesta a punto de los jugadores que han superado el Covid-19, como es el mencionado Molina, además de Eteki aunque no jugará, Darwin Machís o Gonalons, que irán aportando fondo de armario a la plantilla.

Dos formaciones diferenciadas para la temporada

Esto podría hacer que acabe teniendo dos sistemas diferenciados según la competición que juegue. Un once más conservador de cara a las citas del Viejo Continente y algo más atrevido y ofensivo en el campeonato doméstico, donde está mucho más asentado y conoce mejor a los rivales.

Con la eliminatoria de Europa League, el Granada CF no quiere despertarse del sueño que vive desde el final de Liga del curso anterior, donde terminó en un estado de forma espectacular, el cual ha prolongado con la victoria ante el equipo que dirige Gaizka Garitano.

Ya ha demostrado la variedad táctica jugando con tres formaciones distintas en la primera jornada de LaLiga Santander, algo que conocerán también en Europa League en pocos días con la eliminatoria que se disputará en Albania.

Designado el árbitro para el duelo contra el Teuta

Ya se conoce el árbitro encargado de dirigir el encuentro europeo entre el Granada CF y el Teuta que se disputará este jueves. Será el francés Willy Delajod de 27 años de edad, que ostenta el récord de ser el trencilla más joven en arbitrar en la historia de la Ligue 1, haciéndolo con 25 años en un Estrasburgo-Niza. Cuenta con una experiencia de 50 encuentro en Ligue 2 y 38 en la Primera División francesa. Este será su estreno en Europa como árbitro principal.