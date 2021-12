Duarte espera estar disponible en dos semanas

Domingos Duarte ya ve el final del túnel. El central rojiblanco reconoce que se encuentra “mucho mejor, con la ilusión de poder volver dentro de poco y tener esa sensación de jugar”. El luso, que señala que “ya me queda menos”, apuntó a los medios del club que le restan “un par de semanas” para poder volver a jugar. El internacional con Portugal declaró que ha visto la acción en la que se lesionó en el duelo ante el Celta “unas cuantas veces. Fue algo raro, una lesión más de rugby. El gesto fue similar al de un accidente de tráfico”. Sin embargo, ya mira con optimismo al futuro y señala que “ahora toca la parte de recuperarme lo mejor que pueda”.

Poco a poco comienza a entrenar con sus compañeros y en ese sentido manifiesta que “poder hacer parte del entrenamiento con el grupo es diferente. Se ven las cosas de otra manera y el ánimo es otro. Mis compañeros me están ayudando en ese proceso, me motivan y eso ayuda en el proceso de recuperación porque a nadie le gusta estar lesionado”. Y es que resalta que “por mucho que trabajes solo, adquirir el ritmo es lo que más cuesta, por eso siempre es bueno estar con el grupo lo antes posible”.

Baja desde septiembre

El luso, que no juega desde el 27 de septiembre, tiene claro que lo peor fue “cuando me dieron la noticia de que iba a estar varios meses lesionado”. En ese momento “uno se plantea muchas cosas. Al principio estaba jodido pero estar de ánimo bajo no me iba a llevar a ningún lado y he tirado para adelante”. “Ahora me encuentro mucho mejor tanto físico como psicológicamente”, afirma.

Respecto a sus compañeros, ve al Granada CF “más compacto y con la sensación de solidez y de que es complicado que nos hagan daño. Antes nos generaban muchos ocasiones de gol pero ahora sufrimos menos. Además, creamos más ocasiones”. De ahí que tenga claro que el “está en un momento ascendente”.

Pero eso no quita que sufra viendo los partidos de los de Robert Moreno por televisión: “Sufro un poco más porque uno lo que quiere es ayudar y no puede. Pero lo que más impotencia me ha generado fue el principio del proceso”. Tal y como afirma, “tengo ganas de contacto” pero no se pone un plazo porque no oculta que “cuanto antes pueda volver mejor, porque hemos tenido muchas lesiones en defensa”.

Torrente

Sobre uno de sus sustitutos, el canterano Raúl Torrente, se deshizo en elogios: “Se está viendo la calidad y la tranquilidad que tiene para su edad. Ya se veía en pretemporada y lo está demostrando. Me alegro mucho por él”, resalta.

Por último, y tras reconocer que la victoria ante el Alavés supuso “un respiro de aire fresco”, no oculta que diciembre será “un mes importante”. No obstante, siguiendo la filosofía del vestuario, finaliza señalando que el partido contra el Cádiz del próximo lunes “es muy importante porque si lo ganamos dejamos a un rival tocado y sería un buen paso para nuestro objetivo que es la permanencia”.