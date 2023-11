Los duelos restantes del Granada CF antes de que acabe el año 2023

Antes del nuevo año y del parón por las fiestas navideñas, son cinco los encuentros que tendrá que disputar el Granada en búsqueda de puntuar y salir del descenso, con la indispensable necesidad de mejorar en defensa.

El equipo rojiblanco será el encargado de abrir la jornada 14 visitando Mendizorroza para enfrentarse al Deportivo Alavés. El viernes a las 21:00 se disputa un encuentro clave para los dos equipos, rivales directos en la lucha por la permanencia. Actualmente, los babazorros están fuera del descenso, en decimoquinta posición, y adelantan al Granada en cinco puntos, con doce.

Son el segundo mejor ascendido después de Las Palmas, que está compitiendo a un grandísimo nivel y es octavo, superando a equipos como Valencia, Rayo, Osasuna o Sevilla.

Posteriormente, los de Paco López tendrán que visitar todo un Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid el 2 de diciembre a las 18:30 horas. Este será un partido donde ya puntuar sería positivo, dado el estado de forma del equipo blanco, que solo ha perdido el derbi madrileño esta temporada. Aunque las lesiones estén mermando a los de Ancelotti (Camavinga se lesionó el jueves en un golpe con Dembelé y Vinicius se retiró del partido ante Colombia tras una dura entrada), el Madrid siempre es difícil y más en su estadio.

La siguiente jornada, ya a mediados de diciembre, contará con la visita del Athletic Club a Los Cármenes. El día 10 a partir de las 16:15 el estadio del Zaidín vivirá el duelo entre rojiblancos, donde los de Valverde serán, a priori, los favoritos para llevarse los tres puntos. Actualmente, el equipo bilbaíno es quinto con 24 puntos, y está mejorando su capacidad goleadora, algo que acusaba en años anteriores.

La jornada 17 será clave para el equipo nazarí. Tendrán que desplazarse hasta Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo, el tercer equipo en descenso junto a Granada y Almería, por ahora. Quizá para ese momento las posiciones hayan sufrido cambios, pero a día de hoy ese será un partido definitivo en la lucha por la permanencia. Los de Rafa Benítez han sufrido varias derrotas en los últimos minutos contra rivales que les remontaron, y realmente están compitiendo a un nivel superior que el que su posición en la tabla refleja. A pesar de ello, ambos equipos empatan con siete puntos, aunque los vigueses adelantan a los granadinos por la diferencia de goles.

Finalmente, el Granada despedirá el año 2023 en el Nuevo Los Cármenes, como no podía ser de otra manera. Este año convulso para el granadinismo, donde se ha vivido la alegría de un ascenso y se vive la agonía actual de que el equipo no consigue buenos resultados, concluirá con un derbi andaluz de categoría, ya que el Sevilla FC visitará el templo rojiblanco. Los de Diego Alonso, sustituto de Mendilibar, no terminan de convencer y ocupan la decimotercera posición en la tabla. En Champions van colistas, sin victorias y con dos puntos en el grupo B.

Las opciones del Granada para puntuar antes del parón pasan principalmente por salir a morder en los campos de Alavés y Celta, así como ganar el derbi ante un Sevilla en horas bajas. Athletic y Real Madrid son partidos complicados donde los rivales partirán como favoritos, aunque esto es fútbol y un equipo puede subir o bajar en cualquier momento. Esperemos recibir 2024 con el mejor regalo navideño posible, un Granada sólido en defensa que consiga sacar las victorias.